– Vi ville normalt stille oss bak kandidaten som har flertall. Men i lys av den vedvarende sterke kritikken av Thommessen, fremmer vi Eva Kristin Hansen. Det er Høyres ansvar når Høyre valgte ikke å fremme en samlende kandidat, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

– Jeg gjør det partiet ber meg om, sier tidligere AUF-leder Eva Kristin Hansen. Hun vil uansett bli valgt inn i presidentskapet, men mest sannsynlig som første visepresident.

Onsdag ble det klart at Høyre ønsker at Olemic Thommessen skal fortsette som stortingspresident.

Fikk kritikk for milliardsprekk

Thommessen fikk kraftig kritikk av et samlet storting før sommeren, for sin håndtering av budsjettoverskridelsene på nærmere to milliarder kroner i forbindelse med ombyggingen på Stortinget.

Stortingets kontrollkomitee var i mars i år knallhard i sin kritikk av presidentskapet for håndteringen av den såkalte EOS-saken. Før sommeren stemte Sp og SV for mistillit mot Thommessen.

Venstre og KrF vil likevel etter all sannsynlighet stemme for at Thommessen får fortsette som president.

Ap samler støtte på venstresiden

SV, Sp, MDG og Rødt støtter derimot alle Aps kandidat.

– Vi er glad for at Ap fremmer en annen kandidat. Det er alvorlig og trist for Stortinget. Det ansvaret må Høyre ta ene og alene ved at de fremmet en kandidat de vet ikke er samlende, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Både Ap- og SV-lederen sier at de ville stemt for en annen kandidat fra Høyre enn Thommessen. De understreker at det ikke er et uttrykk for politisk spill, men tunge realiteter når Høyre ikke lytter til råd om å fremme en annen kandidat som et samlet Storting kunne stille seg bak.

Risikerer stort mindretall imot seg

Dermed risikerer Thommessen å bli valgt til posisjonen som rangeres som nummer to i landet – etter kong Harald, men foran statsministeren og høyesterettsjustitiarien – med svært snau margin: 88 borgerlige stemmer mot opposisjonens 81.

Avstemningen er skriftlig og hemmelig, og det er derfor spenning knyttet til hvorvidt noen av de ikke-sosialistiske representantene bryter med partilinjen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre understreker alvoret i forslaget om Eva Kristin Hansen.

– Håper du at tilstrekkelig mange ikke-sosialister stemmer blankt eller for Hansen, slik at hun blir valgt?

– Jeg går ut fra at Thommessen blir valgt når de fire partiene som utgjør flertall sier at de står bak ham. Hvis ikke vil det virkelig være et uttrykk for splittelse i laget. Men vårt forslag er seriøst ment, sier Støre.

I tillegg er det klart at KrF helst hadde sett at Høyre hadde vurdert andre presidentkandidater enn Thommessen. Også i Venstres gruppe finnes kritiske røster til Thommesens kandidatur.