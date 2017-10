Onsdag ble det klart at Høyre ønsker at Olemic Thommessen skal fortsette som stortingspresident.

Thommessen fikk kraftig kritikk av et samlet storting før sommeren, for sin håndtering av budsjettoverskridelsene på nærmere to milliarder kroner i forbindelse med ombyggingen på Stortinget.

Stortingets kontrollkomitee var i mars i år knallhard i sin kritikk av presidentskapet for håndteringen av den såkalte EOS-saken. Før sommeren stemte Sp og SV for mistillit mot Thommessen.

Venstre og KrF vil likevel etter all sannsynlighet stemme for at Thommessen får fortsette som president.

Dermed risikerer Thommessen å bli valgt til posisjonen som rangeres som nummer to i landet – etter kong Harald, men foran statsministeren og høyesterettsjustitiariusen – med svært snau margin: 88 borgerlige stemmer mot opposisjonens 81 (MDGs ene representant medregnet).

I tillegg er det klart at KrF helst hadde sett at Høyre hadde vurdert andre presidentkandidater enn Thommessen. Også i Venstres gruppe er kritiske røster til Thommesens kandidatur.

