Aldri før har Norges tre mektigste i Regjeringen vært kvinner. Fredag vil det etter alt å dømme skje.

Fredag blir det utskiftninger i Regjeringen. Det får Aftenposten bekreftet av sentral kilde i Regjeringen.

Det blir «flere enn ett» skifte av statsråder, ifølge Aftenpostens kilder.

Etter valget ble det klart at utenriksminister Børge Brende går av for å bli ny sjef i Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos.

Nå må hans etterfølger på plass. Og det er ingen av Høyre-kildene Aftenposten har snakket med, som nå trekker frem andre navn enn ett som Brendes arvtager:

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (41) nevnes som den eneste aktuelle kandidaten.

Første kvinne som utenriksminister

Ingen kvinne har tidligere innehatt posisjonen som Norges utenriksminister. Mange spådde før valget at Aps Anniken Huitfeldt kunne bli den første. Men Ap tapte som kjent valget.

Med Erna Solberg som statsminister og Siv Jensen som finansminister vil det altså være kvinner som har landets tre mest prestisjefylte statsrådstaburetter.

I Høyre mener mange dette vil være en ekstra fjær i hatten for Solberg – i tillegg til at de mener Søreide er den klart best kvalifiserte kandidaten.

– Det er ingen tvil om at det hadde vært ekstra gøy om den første kvinnelige utenriksministeren kom fra Høyre, sa Unge Høyre-nestleder Sandra Bruflot til Aftenposten i september.

Begrenset utskiftning nå – mer senere

Ifølge Aftenpostens kilder ligger det an til en begrenset utskiftning i Regjeringen nå. Mer omfattende endringer er på trappene på sikt, men dette skyves ut i tid til det er avklart om Venstre ønsker å gå inn i regjering eller ikke. Det kan bli klart før jul.

Men med Søreide som ny utenriksminister, må den tomme plassen som forsvarsminister uansett fylles. Aftenposten har ikke fått bekreftet hvem som kommer til å overta hennes jobb, men Europaminister Frank Bakke Jensen (52) er blitt nevnt av flere. Ett annet Høyre-navn som også omtales som aktuelt i Høyre-kretser er: Bård Glad Pedersen (41).

Ulik bakgrunn

Finnmarkingen Jensen satt i Stortingets næringskomité i to perioder før han ble statsråd. Han har også vært vararepresentant til NATOs parlamentarikerforsamling.

Glad Pedersen ble politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet som 25-åring i 2001. Tre år senere rykket han opp som statssekretær. Han var senere statssekretær i UD i to år under Børge Brende før han forlot rikspolitikken til fordel for toppjobb i Statoil for to år siden for bli informasjonsdirektør.