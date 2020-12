Fagforbundet-leder advarer: Nå kommer koronakuttene i kommunene

Etter Arbeiderpartiets sentralstyremøte mandag advarer lederen i LOs desidert største forbund om at de kommunale budsjettene inneholder mange nedbemanninger.

Fagforbundets leder Mette Nord sier budsjettinnstillingene som kommunestyrer skal behandle før jul, viser stopp i investeringer, innstramminger og kutt i antall ansatte. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

35 minutter siden

Mette Nord er leder for Fagforbundet, som har 395.000 medlemmer i norske kommunene.

– Budsjettinnstillingene som kommunestyrer skal behandle før jul, viser stopp i investeringer, innstramminger og kutt i antall ansatte. Vi krever garanti mot oppsigelser, sier Nord til VG.

Hun viser til en undersøkelse Sentio Analyse har gjennomført, som viser at åtte av ti kommuner har vurdert, planlagt eller gjennomført reduksjoner i kommunale tjenester, og fire av ti har vurdert, planlagt eller gjennomført oppsigelser av ansatte.

Nord mener de 7,3 milliarder kronene helseminister Bent Høie (H) har bevilget til kommunene ikke holder.

– Det er bare penger til koronatiltak i kommunene. Det som nå skjer er at ringvirkningene av at folk går permitterte og blir ledige, slår inn. Kommunenes investeringer stanser opp og kuttene betyr at mange vil miste jobben. Det vil forsterke koronakrisen.