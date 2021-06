Ap-veteran advarer: Hele byrådet går hvis mistilliten mot Lan Marie Berg vedtas

Ap-veteran Thorbjørn Berntsen (86) advarer Rødt mot å stemme for Frps mistillitsforslag mot Lan Nguyen Berg. Da må hele det rødgrønne byrådet gå av, mener Berntsen.

14. juni 2021 09:23 Sist oppdatert nå nettopp

Ap-veteran Thorbjørn Berntsen mener mistillit mot MDGs Lan Marie Berg er mistillit mot hele byrådet. Foto: Lise Åserud / NTB

Temperaturen stiger i Oslo rådhus foran avstemningen onsdag om mistillit eller ikke til byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG).

Det er Frp med støtte fra Folkeaksjonen Nei til mer bompenger som har fremmet forslaget. Forslaget får flertall hvis resten av opposisjonen og Rødt støtter det.

Det er flere mulige utganger på saken hvis det blir flertall:

Berg kan trekke seg før avstemningen.

Hun kan trekke seg etter at forslaget har fått flertall.

Byrådsleder Raymond Johansen kan stille kabinettsspørsmål. Han varsler da at byrådet står bak Berg og at et flertall for mistillitsforslaget betyr at hele byrådet går av.

Ett eller flere opposisjonpartier kan snu og vise til at saken ikke er verdt at hele byrådet går av.

Men allerede muligheten for at forslaget får flertall har fått alarmklokkene til å kime også i partienes nasjonale hovedkvarter: Et scenario hvor MDGs frontfigur kastet, muligens med konsekvens at hele byrådet går av, vil raskt kunne kaste skygger inn i stortingsvalgkampen.

Spesielt Rødt vil raskt kunne merke konsekvensene av å felle et rødgrønt byråd.

Bystyret behandlet forslaget om mistillit mot byråd Lan Marie Berg onsdag. Foto: Terje Pedersen

– Politisk spill

I et facebook-innlegg kommer Thorbjørn Berntsen, tidligere statsråd og nestleder i Ap, med en klar advarsel til Rødt om at mistillit mot Berg medfører byrådets avgang:

«Det er jo helt umulig å tenke seg at Lan skulle få et flertall i bystyret mot seg for så å måtte fratre mens resten av byrådet fortsatte.

Dette blir bare et spill. Mistillit til Lan er mistillit til byrådet. Skulle et parti fra venstresida stemme for et mistillitsforslag fra Frp og dermed få flertall mot byrådet ja da har en skutt seg sjøl i foten, med hagle.»

I et annet innlegg utdyper Berntsen argumentet med at miljø og klima er «sektorovergripende» og et resultat av hele byrådets politikk.

Alle holder munn

Rødt og Ap holder kortene meget tett til brystet om hvordan de vurderer situasjonen, og om de deler Berntsens analyse.

– Nope, svarer Rødts leder Bjørnar Moxnes på spørsmål om han vil kommentere saken.

Rødts gruppeleder i Oslo bystyre, Eivor Evenrud, har heller ikke svart på en rekke henvendelser.

MDGs Rasmus Hansson var først positiv til et intervju. Men så trakk han seg og viste til kronikken hvor han går i rette mot motstanderne som bare ønsker «å ydmyke en politisk rival.»

Oslo Aps leder Frode Jacobsen skriver i en SMS at han «Har ingen kommentarer til Thorbjørn Berntsens uttalelser».

Byrådsleder Raymond Johansen har ikke svart på en rekke henvendelser. Thorbjørn Berntsen er for øvrig onkel til Raymond Johansen.

Mente nevøen burde bli Ap-leder

Men saken har neppe vært drøftet i familieselskap. I januar gikk Berntsen ut etter en katastrofemåling for Ap og etterlyste en debatt om Jonas Gahr Støre var rette mann til å lede partiet inn i valgkampen. I samme intervju lanserte han Raymond Johansen som en aktuell arvtager.

Saken handler om hvorvidt byråd Berg har informert bystyret tidlig nok og godt nok om den enorme budsjettsprekken for Oslos reservevannforsyning.

Gigantprosjektet skal frakte drikkevann til Oslo fra Holsfjorden i Lier. Da byrådet la frem revidert budsjett 20. mai, ble det kjent at prosjektet kan bli 5 milliarder kroner dyrere enn planlagt.

Oslo bystyre har 59 representanter. Det rødgrønne byrådet bestående av Ap, MDG og SV har støtte fra et flertall på 31 representanter fra Ap (12), MDG (9) og SV (6). I tillegg har Rødt 4 representanter.

Opposisjonen består av Høyre (15), Venstre (4), Frp (3), Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (3), KrF (1), Sp (1) og utbryteren Danny Chaudhry fra Chaudrys gruppe (1).