Kulturministerens toppbyråkrat: – Utsettelsen ble vedtatt på mitt kontor

Departementsråd Kristin Berge tok avgjørelsen om å utsette søknadsfristen for nytt likestillingsombud for tredje gang. – Vi var enige om at vi trengte bedre tid og hadde for få aktuelle kandidater, sier hun.

– Det er beklagelig for involverte søkere at prosessen har tatt så lang tid. Men det er ikke uvanlig med forlenget kunngjøring, sier departementsråd Kristin Berge (t.h). Kulturminister Anette Trettebergstuen til venstre.

14. nov. 2021 20:45 Sist oppdatert nå nettopp

Dagen etter regjeringsskiftet stanset Kulturdepartementet (KUD) brått rekrutteringsprosessen av nytt Likestillings- og diskrimineringsombud.

Prosessen hadde gått for fullt i to måneder. Intervju og tester var gjennomført. De aktuelle kandidatene ble fredag 15. oktober innkalt til siste intervju med departementets ledelse og partner Randi Flugstad i hodejegerfirmaet Amrop Delphi.

