26-årige Aila Kamaly fra SV kan bli yngst i regjeringsforhandlingene

HURDAL (Aftenposten) SVs talent Aila Emilie Kamaly (26) fra Gjøvik skal kanskje være med å forhandle ny regjeringsplattform. – Spennende og utfordrende, sier hun.

– En regjering som reduserer de urettferdige forskjellene, overholder Norges forpliktelser om å kutte klimagassutslipp og som legger til rette for et rettferdig, grønt skifte, er Aila Emilie Kamalys krav for å gå i regjering.

Mens Senterpartiet ikke vil oppnevne forhandlingsutvalg før det er klart om det blir regjeringsforhandlinger, er SV på full fart mot regjeringskontorene.

Lørdag vedtar SVs landsstyre mandat og forhandlingsutvalg til de planlagte regjeringsforhandlingene med Ap og Sp.

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at SVs arbeidsutvalg (AU) skal representere partiet i forhandlingene. Det er:

Partileder Audun Lysbakken.

Nestlederne Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes

Partisekretær Audun Herning

og AU-medlem Aila Emilie Kamaly.

Hun er et ubeskrevet blad i det politiske miljøet utenom SV. Hun har vært generalsekretær i Sosialistisk Ungdom og ble valgt inn i partiets ledelse på landsmøtet i vår.

Kamaly er født og oppvokst på Gjøvik. Foreldrene er iranske flyktninger. Hun går på Midtøsten-studier og studerer arabisk ved Universitet Oslo. Hun bor sammen med gruppeleder for SV i Viken.

Ap-leder Jonas Gahr Støre leder sonderingene som i løpet av et par dager vil avklare om Sp og SV vil forhandle om en ny rødgrønn trepartiregjering.

Lokalavisen: Med bein i nesa

Hun tror det blir spennende å møte politiske kanoner som Støre og Slagsvold Vedum på andre siden av bordet:

– Samtidig tror jeg nettopp det at jeg ikke er en godt voksen politiker, men ung kvinnelig student, gir meg perspektiver som trengs i politikken. Mange på min alder ønsker en tydeligere politikk for mindre forskjeller og for å gjøre noe med klimakrisen.

– Jeg håper jeg kan være en stemme for dem som ikke ellers opplever å bli lyttet til og prioritert av politikere, svarer hun.

«Med bein i nesa. Aila feide overraskende helt inn i SVs toppledelse», skrev lokalavisen Oppland Arbeiderblad etter landsmøtet.

– Hvilke politiske ambisjoner har du?

– Jeg begynte å engasjere meg i politikk fordi jeg mener vi er nødt til å gjøre noe med de urettferdige forskjellene i Norge og verden. Det har alltid plaget meg at noen få på toppen sitter på så mye makt og ressurser, mens så mange mennesker lever i fattigdom.

– Også i Norge er det folk som tjener seg rike på våre felles ressurser, og de rike blir stadig rikere. Samtidig er det mange i Norge som sliter med å få endene til å møtes. Mitt mål er å bidra til at verden blir mer rettferdig, svarer hun.

Ap-nestleder Hadia Tajik og leder Jonas Gahr Støre ankom Hurdalsjøen Hotell torsdag morgen.

Med i SV-toppen

Det fortsatt ikke avklart hvor store forhandlingsdelegasjonene til Ap, Sp og SV skal være.

I sonderingene som startet torsdag morgen er det kun to fra hvert parti som deltar: Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad og SV-leder Audun Lysbakken og nestleder Kirsti Bergstø.

Hvis partiene blir enige om å gå over i forhandlinger, vil delegasjonene bli utvidet. Sist de rødgrønne partiene forhandlet regjeringsplattform på Soria Moria i 2005, deltok tre forhandlere fra hvert parti.

Det kan derfor hende at bare Lysbakken, Bergstø og Knag Fylkesnes skal forhandle direkte med Ap og Sp. Men Kamaly vil uansett være koblet på, få løpende informasjon om fremdriften og være med i gruppen av sentrale SV-ere som gir råd og advarsler underveis på ferden mot det som kan ende med regjeringsmakten.

Hun forbereder seg «ved å lytte til hva de som har stemt for en ny regjering er opptatt av.»

– SV har gjort et godt valg fordi folk tror og forventer at vi kan ta Norge i en mer rettferdig og klimavennlig retning. Da skylder jeg dem å jobbe for det. Jeg kommer også til å se til å lytte til folkebevegelsene SV er en del av, som fagbevegelsen, kvinnebevegelsen og miljøbevegelsen, sier Kamaly.

Latteren satt løst før partilederne Audun Lysbakken (SV), Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum startet sonderingene.

Fri i helgen

Etter en noe høytidsstemt åpning av sonderingene, hvor partilederne formulerte de viktigste utfordringene og mulighetene Norge står overfor, gikk de raskt over til de konkrete stridsspørsmålene.

Alt fra rovdyr, leting etter olje og gass, reversering av reformer, avgifter og klimapolitikk vil stå i fokus. På dette stadiet redegjør bare partiene for sine syn og signaliserer hvor det er mulig med bevegelse. De ulike temaene avsluttes uten konkrete vedtak og blir tatt opp igjen senere.

Etter åpningen torsdag morgen muret delegasjonene seg inne. Sonderingene fortsetter fredag. Lørdag og søndag blir det pause på grunn av møte i SVs landsstyre, stortingsmiddag og konfirmasjon i Sp-lederens familie.

SV-leder Audun Lysbakken (fra venstre), Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum diskuterer for å finne ut om de skal forsøke å danne regjering sammen.

Signalene fra SV tyder på stor lyst til å komme i regjering.

– Det er stor vilje for å komme frem til ren løsning, sier leder i Møre og Romsdal SV, Bjørn Jacobsen.

– Vi går inn i forhandlingene med ambisjon om å bli enig om en plattform med en reell ny kurs for Norge, sier leder i Rogaland SV, Ingrid Fiskaa.

Partiet holder forslag til forhandlingsmandat tett til brystet.

– Det handler om det vi har prioritert i mange år: Klima og ulikhet. Det ligger tydelig i mandatet. Som en rødgrønn tråd, sier Ingrid Fiskaa.