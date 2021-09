Ropstad meldte flytting fra gutterommet først i fjor. Derfor fikk han gratis bolig fra Stortinget.

Han var barne- og familieminister og hadde etablert seg i Oslo med kone og to barn. Men på papiret bodde han fremdeles hjemme hos mor og far på Sørlandet. Det har KrF-lederen tjent godt på.

KrF-lederen sanket stemmer på hjemmebane for et par uker siden. Her er han avbildet på landbrukets dag på Evjemoen.

5. sep. 2021 19:13 Sist oppdatert nå nettopp

Kjell Ingolf Ropstad hadde bare vært statsråd i ti dager da han tok med sjefen hjem til mor og far på Moisund i Agder.

Med pressen på slep viste han statsminister Erna Solberg barndomsbildene som hang på veggen. Hun hadde med seg en stor bukett med blomster til den nye barne- og familieministerens foreldre. De hadde på sin side disket opp med kaffe og kaker.

Besøket ble omtalt i flere medier. Det som ikke sto, var at det egentlig ikke bare var et besøk til Ropstads foreldre. På papiret bodde også statsråden selv her.

I dag kan Aftenposten avsløre at Kjell Ingolf Ropstad (36) ikke meldte flytting hjemmefra før i november i fjor. Dette til tross for at han har eid halvparten av en tomannsbolig en drøy halvtime fra Oslo. På denne måten har KrF-lederen sikret seg gratis bolig i hovedstaden i ti år. Regningen har gått til Stortinget.

– Jeg kan forstå at ordningen kan oppfattes som urettferdig, sier Ropstad.