Erna Solberg i karantene i julen

Tidligere statsminister Erna Solberg har havnet i karantene igjen og må være alene i jula.

Høyre-leder Erna Solberg må feire jul alene – i karantene.

NTB

24. des. 2021 15:45 Sist oppdatert 9 minutter siden

Det er Høyre-lederen selv som forteller om dette i sosiale medier i en julehilsen til folk.

– Jeg befinner meg i kjelleren på huset i Bergen fordi jeg har havnet i karantene igjen. På lik linje med mange andre som ikke kan feire jul med sine nærmeste, sier hun.

Også tidligere i desember måtte Solberg i karantene da ektemannen Sindre Finnes fikk påvist covid-19.

– Så er det bra for noen at vi kan bo sånn som jeg gjør, at jeg har kontakt med familien fordi de er i etasjen over og i resten av huset, selv om det er litt annerledes. Men det er mange som har det tøffere, understreker hun og minner om alle dem som trenger å bli tatt vare på og snakket med.

– Enten fordi de er syke, eller de har blitt sittende i karantene på en måte som er litt vanskeligere enn min karantene.

Akkurat som da hun var statsminister, takker hun helsevesenet for den fremragende jobben de gjør og forsikrer at den tredje dosen gikk helt fint å ta. Selv fikk hun den for noen dager siden.