Regjeringen lover lettelser. Frp og Venstre forventer rask nedtrapping etter nye FHI-råd.

Venstres Guri Melby råder regjeringen til ikke å «tviholde på» en bestemt tidsplan. Helseministeren lover lettelser i neste uke.

Lettelser i restriksjonene er på vei, lover helseminister Ingvild Kjerkol.

26. jan. 2022 18:43 Sist oppdatert nå nettopp

Politikere i flere partier er alle glade for de nye signalene fra FHI. De er imidlertid ikke like samstemte i sine råd til hva regjeringen bør gjøre. Noen er mer utålmodige enn andre.

Folkehelseinstituttet anbefaler nå en omlegging av kursen.

– De fleste tiltakene mot epidemien kan nå trappes gradvis ned over kort tid uten at det i et lengre perspektiv gir betydelig økt sykdomsbyrde, skriver instituttet i en fersk rapport.

I følge flere medier planlegger regjeringen betydelige lettelser i smitteverntiltakene i neste uke. Det bekrefter også helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til TV2.

– Vi har sagt at i starten på neste uke vil vi gjøre en vurdering på den samlede tiltakspakken. Vi ser at vi tåler mer smitte nå. Så alle kan forberede seg på det, sier Kjerkol til kanalen.

Hun kan ikke love at alle tiltakene vil forsvinne.

– Det må vi komme tilbake til, sier Kjerkol.

Oppløftende nyheter

– Det er veldig oppløftende å lese FHIs ukesrapport. Den gir virkelig et håp om at vi snart kan komme tilbake til en normal hverdag.

Det sier Høyres helsepolitiske talsperson, Tone W. Trøen. Hun understreker at det er regjeringen som nå må ta vurderingene om hva som skal skje.

– Hvis planen er at alle skal bli smittet, er det viktig å sikre at ikke alle blir syke samtidig, sier hun og poengterer at det derfor kan blir krevende avgjørelser for regjeringen.

– Regjeringen må ta beslutningen om hvor raskt tiltakene skal trappes ned, sier hun. Hun mener det er viktig at det kommuniseres tydelig hva som skal skje, slik at det blir forutsigbart. Hun minner også om at det er viktig å opprettholde en viss beredskap fremover.

– Vi vet jo at man må ta høyde for at nye ting kanskje kan skje, sier hun.

Høyres Tone W. Trøen mener det er opp til regjeringen å avgjøre hvor fort nedtrappingen nå skal skje.

Frp forventer kjapp nedtrapping

Venstre og Frp kommer med tydeligere krav til regjeringen.

– Når FHI er så tydelig som det er nå, må regjeringen raskt følge opp helsemyndighetene og konkludere, sier Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud.

Han sier han opplever mye tiltakstretthet ute blant folk. Derfor mener han at regjeringen ikke må bruke for lang på å vurdere hva den skal gjøre.

– Nå må man gjøre alt kjapt, sier han.

Han viser til at FHI nå påpeker at omikronsmitten fører til influensalignende sykdom. Derfor mener han koronatiltakene må justeres ned. Han sier dette ville vært enda lettere om intensivkapasiteten på sykehusene var bedre enn den er. Likevel synes han regjeringen «raskt og effektivt må følge FHIs råd og åpne opp».

Regjeringen må ikke tviholde på sin tidsplan

Venstres parlamentariske leder Guri Melby mener at FHIs råd om raskt nedtrapping, er fornuftig.

– Regjeringen bør følge det opp raskt og ikke tviholde på en tidsplan de satte for lenge siden, sier hun.

Hun mener det ikke er noen grunner til å leve med strenge restriksjoner en uke til når FHI anbefaler store lettelser.

– De bør fremdeles prioritere barn og unge, slik også FHI anbefaler, men de bør også gjøre noe med anbefalingene om hjemmekontor. Arbeidsplassene trenger å komme i gang igjen, og folk trenger å møte kollegene sine, sier hun i en SMS.

Olaug Bollestad (KrF) frykter at noen av de mest sårbare vil føle seg forlatt når koronarestriksjonene forsvinner.

KrF vil prioritere barn og unge først

KrFs helsepolitiske talskvinne, Olaug Bollestad, legger merke til at FHI anbefaler en gradvis nedtrapping av tiltakene over kort tid.

– Det må bety at det ikke er mulig å åpne for alle på en gang. Da mener vi barn og unge må prioriteres, sier hun.

Hun sier det blir svært viktig med tydelig kommunikasjon fremover, slik at folk vet hvordan de skal forholde seg når de blir smittet.

– Vi må følge dette tett, da en stor sykdomsbyrde kan svekke mange, mange sentrale funksjoner, påpeker hun.

Bollestad sier hun for første gang under pandemien opplever at helsemyndighetene bedriver en dobbeltkommunikasjon. Hun sikter til budskapet om at det er «bedre å bli smittet nå enn senere».

– De sier ikke lenger ett ord om dem som tross vaksiner er veldig sårbare. Nå får de de facto portforbud. Jeg tror noen av de mest sårbare kan oppleve seg forlatt, sier hun i en SMS.

Dette er gjeldende nasjonale tiltak

