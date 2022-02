Stortinget avviser lønnskutt og lønnsfrys. Vil ha lønnsøkning som vanlige folk.

Stortinget avviser både lønnsfrys og lønnskutt. Det blir normalt lønnsoppgjør til våren etter at Sp slo seg sammen med partiene bak Solberg-regjeringen.

Høyres første visepresident Svein Harberg (t.v.) fikk flertallet med på lønnsoppgjør i Stortinget. Røds Bjørnar Moxnes ville kutte lønnen umiddelbart.

10. feb. 2022 14:12 Sist oppdatert 20 minutter siden

Stortinget var splittet på kryss og tvers foran dagens vedtak om lønnsnivå og lønnsregulering for stortingsrepresentanter og statsråder.

Rødt og SV ville kutte lønnen. Ap ville fryse lønnen. Men flertallet bestående av Høyre, Frp, Sp, Venstre og KrF stemte med 57 stemmer for og 46 stemmer mot til slutt for:

«Regulering av godtgjørelsen for stortingsrepresentanter skal skje snarest mulig etter lønnsoppgjøret i 2022 etter ny innstilling fra godtgjøringsutvalget, der de ser bort fra lønnsutviklingen i 2020.»

Lønnen har stått stille siden 1. mai 2019 og er nå:

Stortingsrepresentanter: 987.997 kroner

Statsråder: 1.410.073 kroner.

Stortingspresidenten og statsministeren: 1.735.682 kroner

Vedtaket innebærer at det uavhengige utvalget skal anbefale lønnsregulering for de folkevalgte etter vårens tariffoppgjør for vanlige folk. Det innebærer sannsynligvis at stortingsrepresentantene får en lønnsøkning i prosent tilsvarende frontfagene pluss 2,7 prosent som var rammen for frontfagene i 2021.

Utsatt flere ganger

Det vil i tilfelle bety at stortingslønnen for første gang passerer den symbolske grensen på én million kroner. Dette har flere advart mot etter måneder med avsløringer av misbruk av pendlerboliger, diett og en strømkrise som rammer lommeboken til hver eneste velger.

Saken er utsatt flere ganger mens partiene vurderte. Til slutt ble Stortingets presidentskap splittet i tre fraksjoner:

Høyres Svein Harberg, Sps Nils T. Bjørke og Frps Morten Wold foreslo at godtgjørelsen skal reguleres snarest mulig etter lønnsoppgjøret i 2022. De vil ikke ha lønnstillegg for 2020.

Aps Masud Gharakhani ville fryse lønningene for å gjenopprette Stortingets tillit. Hvor lenge frysen skal vare vart uklart. Men i alle fall frem til regjeringens utvalg for lederlønninger i staten og utvalget som vurderer Stortingets velferdsgoder har presenterer sine konklusjoner. Det vil tidligst kunne skje om ett år.

SVs Ingrid Fiskaa foreslo at lønnen til stortingsrepresentantene aldri skal nå opp til nivået på lønningene til de 10 prosent høyest lønnede i Norge. I første omgang må godtgjørelsen justeres ned slik at den ligger på nivå under 91 prosent.

Deretter skal godtgjørelsen justeres årlig med «et kronetillegg tilsvarende det en arbeidstager med gjennomsnittslønn fikk».

I tillegg vil Rødt fremmet, som ikke har sete i presidentskapet, forslag om å kutte lønnen til 1,5 x medianinntekten (820.000 kroner). Deretter skal den følge årlig kroneutvikling for median (lønnstageren som har like mange personer med inntekt over og under seg).

– Mediene fremstiller oss som banditter

I debatten klaget både Frps Christian Tybring-Gjedde og Frank Sve over at stortingsrepresentantene ble mobbet.

– Snyltere og juksemakere og lovbrytere skal tas og straffes så det svir. Det gjelder også stortingsrepresentanter. Men i dag fremstiller mediene alle som banditter som skal grafse til oss. Det rammer hele det politiske Norge. Og det gjør noen av oss til folkefiender.

– Og ingen tør ta igjen. Jeg tør. Nå er det på tide at vi står opp for hverandre og tar på alvor det arbeidet vi gjør, sa Tybring-Gjedde.

Deretter viste han til at alle i LOs ledelse tjener mer enn én million kroner mens de folkevalgte ikke får overtid, helgetillegg og lignende samtidig som de jobber hardt og får mye hets tilbake.

Tybring-Gjedde fikk for øvrig korreks av stortingspresidenten for påstanden om at Gharahkhani «har selv økt sin lønn med over 750. 000 kroner.»

– Vi hører ikke ett ord om det. Han rakker ned på stortingsrepresentantenes godtgjørelse, sa Frp-eren. Stortingspresident Harberg viste til at Gharahkhani ble valgt til stortingspresident og at lønnen fulgte vervet.

Partikollega Frank Sve leste opp et hatbrev om at han fortjente en «kule i nakken». Forholdet er politianmeldt.

Rødts Mímir Kristjánsson sa at han «aldri har hørt et så rørende og ektefølt engasjement fra noen i denne salen som fra Tybring-Gjedde når han skulle forsvare egen lønn».

– Hvis han hadde vist den samme indignasjon og engasjement når man snakker om trygdene, sosialhjelpssatser og minstepensjonister, da tror jeg Norge hadde vært et vesentlig bedre sted å leve.

– Jeg avviser å være solidarisk med mine medrepresentanter. Vi skal være solidariske med våre velgere. Ikke med hverandre, svarte Kristjánsson.

– Usunt med politikerklasse

Rødts Bjørnar Moxnes sa at det var «usunt med en politikerklasse på millionlønn».

– Flertallet har hastverk med å øke vår egen lønn. Men jeg har til gode å se hastverk med å rydde opp i pendlerboliger og doble feriepenger. Da må man se på helheten og ta seg god tid. Mange merker seg det, sa Moxnes.