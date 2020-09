HV-soldat skutt i låret under øvelse

En 29 år gammel soldat fra Heimevernet ble skutt i låret ved et uhell under en øvelse i Lånke i Stjørdal kommune tirsdag, melder politiet.

NTB

9 minutter siden

Mannen er våken, stabil, og på vei med luftambulanse til St. Olavs hospital i Trondheim, skriver Trøndelag politidistrikt.

Politiet meldte først om hendelsen klokka 13.56.

Det var under en skyteøvelse at uhellet skjedde. Ambulanse og politi rykket ut til stedet i Leksdalen, sørøst for Stjørdalshalsen, og politi tar avhør og foretar åstedsundersøkelse.

Oberst Jens Christian Junge i Trøndelag heimevernsdistrikt bekrefter hendelsen til Trønder-Avisa.

– Vi fikk meldingen for noen minutter siden. Vi vet ikke skadeomfanget, og jobber nå med å skaffe oss et bilde av situasjonen, sier Junge.

Arbeidstilsynet er varslet.