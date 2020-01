Til krass kritikk fra opposisjonspartier valgte statsminister Erna Solberg å fjerne den ansvarlige Nav-statsråden før Stortinget har ferdigbehandlet trygdeskandalen. Rødt, SV og MDG hadde alle varslet mistillit mot Anniken Hauglie, og det var ikke usannsynlig at andrer ville følge etter.

Arvtager Torbjørn Røe Isaksen overtar nå hele skandalen. Etter at Stortinget blir ferdig med sin første runde i saken, kommer granskingsutvalget med sin rapport, og deretter er det duket for en ny runde i Stortinget til høsten.

– Det må være en lite hyggelig start i et nytt departement?

– Å være statsråd er spennende og givende, men det er ikke et prosjekt for selvrealisering og for å ha det gøy, sier den nye arbeids- og sosialministeren, som understreker det siste: Han har ikke tatt jobben for å ha det gøy.

– Det er ikke til å legge skjul på at det er en spesiell situasjon med Nav-saken, også i departementet, sier han.

Min jobb er å se etter forbedringer

– Men den må fullføres. Læringspunktene etter Nav-saken kommer vi til å jobbe med i hele offentlig sektor i lang tid fremover, ikke bare her i departementet.

– Er de mye som bør forandres i Nav?

– Jeg har ikke noen klar formening om det nå, men jeg mener at min jobb alltid dreier seg om å se etter forbedringer, sier han. Statsråden sier han vil snakke med folk som har erfaringer med Nav-systemet, særlig dem som plutselig havner i en situasjon der de blir helt avhengige av Nav.

Har tillit til Nav-direktøren

Når Hauglie nå har gått av, og Navs ytelsesdirektør har gjort det samme, sitter det én igjen med stort ansvar for trygdeskandalen: Nav-direktør Sigrun Vågeng. Og det er den nye statsråden som avgjør hvor lenge hun blir sittende.

– Er det ikke et paradoks at alle andre enn Nav-direktøren nå forsvinner?

– Jeg har tillit til Sigrun Vågeng. Det er en stor jobb som gjenstår med å få ryddet opp. Anniken Hauglie har kommet veldig godt i gang, veldig mye er gjort, men det er veldig mye som gjenstår også, sier han.

Røe Isaken satt i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget før han gikk inn i regjeringen i 2013. Han uttalte rett etter at han fikk nøkkelen til sitt nye departement, at «ingen andre i Høyre» ville sitte i denne komiteen da han kom inn i den i. Han la til at Høyres interesse for arbeidslivsspørsmål, trepartssamarbeid m.m. hadde endret seg siden den gang.

Fakta: Torbjørn Røe Isaksens CV Han har ledet to departementer før, han har vært både næringsminister og kunnskapsminister i regjeringen Solberg. Ble valgt inn på Stortinget fra Telemark Høyre ifra 2009, var medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité. Sitter i Høyres arbeidsutvalg, og sentralstyre Har ledet Unge Høyres Landsforbund i årene 2004–2008 Satt i Porsgrunn kommunestyre i perioden 1999–2003 og 2008–2011 Har vært prosjektarbeider i tankesmien Civita og redaktør av Tidsskriftet Minerva.

Erna: Ville uansett skiftet ut Hauglie

– For meg har det vært viktigst å komme godt i gang med opprydningen og legge et godt grunnlag for at nestemann kan ta det videre, sa Hauglie da hun overlot departementet til Røe Isaksen.

Erna Solberg sier til Aftenposten at planen var at Hauglie skulle ha sittet som statsråd til saken i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité var ferdig behandlet. Men hun hadde uansett tenkt å bytte henne ut i forbindelse med Høyres landsmøte til våren.

– Hun ville gått ut av regjeringen, fordi vi hadde behov for å fornye Høyres mannskap, sier hun. Hun forklarer at «utfordringen for Anniken er at hun ikke skulle stille til valg til Stortinget og ikke hadde planer om å være en del av laget for fremtiden.»

Dan P. Neegaard

Ap og SV vil rette kritikken mot Solberg

SV og Ap understreket fredag at de ikke vil tone ned kritikken mot regjeringen i Nav-saken selv om Hauglie er ute av departementet. De mener avgangen kan tolkes som en innrømmelse av at hun har gjort en dårlig jobb. SV sier de nå vil rette kritikken mot statsministeren.

– Du er sterkt kritisert for å fjerne Anniken Hauglie før kontrollkomiteen er ferdig med sin konklusjon?

– Jeg er sterkt kritisert av dem som ville kaste henne. Det høres lite logisk ut, sier hun.

– Hva vil du si til dem som nå tror du fjerner Hauglie for å få trygdeskandalen lenger ned på dagsordenen?

– Denne skandalen må ha prioritet, og vi må rydde opp i den. Det er hensynet til dem som er blitt rammet, som er det aller viktigste for meg. Vi skal ha fullt trykk på arbeidet, og det vil også bli fullt trykk på granskingsarbeidet, sier hun.

SV har antydet et slags daddelvedtak mot statsministeren når Hauglie nå er borte. Daddelvedtak er svært sterkt kritikk, men ikke mistillit.

– Hvis det kommer, vil jeg kommentere det i Stortinget, sier statsministeren.