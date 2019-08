Oslo Venstre inviterer byrådet til sjokkøkning av rushtidsavgift

Det er regjeringens bompakke som Venstres førstekandidat i Oslo, Hallstein Bjercke, sier gir nye muligheter. I den slås det fast at nullvekstmålet for biltrafikk ligger fast. For å få ekstra penger til kollektivtrafikk og bomprisreduksjoner, skal biltrafikken ikke økes.

For Oslo gir regjeringens pakke to kroner i kutt for bompassering og fire kroner på trikkebilletten. Men ifølge Bjercke er det opptil Oslo selv hvordan man organiserer dette.

Nå inviterer han byrådet ved samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til samarbeid.

– Oslo er ikke pålagt å kutte bomtakstene flatt. Vi må få til større forskjell på kostnadene for å få folk til å kjøre kollektivt, og å nå nullvekstmålet, sier han.

Bjercke erkjenner at avtalen medfører at «totalt sett må bompengene ned».

– Men vi står fritt til hvordan vi tar de ned. Bompengeinntektene i Oslo har gått over flere år fordi flere går over til elbil. Det kan godt hende at overgangen til elbiler alene fører til den ønskede nedgangen i bominntektene.

– Mitt poeng er at vi kan differensiere mye hardere for å endre vanene. Vi vil skru prisene kraftig opp i rushtiden og skru ned på andre tider av døgnet, sier han.

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Sjokkøkning og lavere pris på månedskort

Derfor lanserer Venstre-kandidaten forslaget om en sjokkøkning av bomavgiften i rushtiden og en 20 prosents kutt i prisen for månedskort.

Ifølge Bjercke er nettopp problemet at prisforskjellen på bil og kollektiv er for liten for de arbeidsreisende. Det er her nøkkelen til å få ned biltrafikken ligger,

Fakta: Bompengepakken *Regjeringen tilbyr kommunene å øke det statlige bidraget til 66 prosent i 50/50-prosjektene. I kommunene som takker ja, skal halvparten av det økte tilskuddet på rundt 8 milliarder kroner brukes til å kutt bompenger, og halvparten øremerkes bedre kollektivtilbud i byene. * Nullvekstmålet – biltrafikken i byene skal ikke øke – ligger fast. * Årlige tilskudd til reduksjon av bompenger utenfor byområdene økes til om lag 1,4 milliarder kroner. * Det bevilges 300 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene. * Det bevilges 250 millioner kroner til bedret kollektivtrafikk utenfor de store byene. * Skissen Solberg ønsker tilslutning til, vil belaste statsbudsjettene med rundt 2 milliarder kroner årlig. Kilde: NTB

– Oslo må takke ja til statens milliarder til kollektivtrafikken, reduserer prisen på månedskort til 590 kroner fra dagens 750, og så gjør vi det mye dyrere å kjøre bil, sier Venstre-representanten.

Han vil kombinere dette med forslag om å øke bompengeavgiften i rustiden til mellom 40 og 50 kroner, nær en dobling fra dagens nivå. Derimot mener han at en kan sette ned bompengeavgiften utenom rushtiden som i dag er definert mellom 7 og 9 på morgenen og 15 til 17 på ettermiddagen.

Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Bjercke sier en må vurdere å utvide rushtiden og er klar over at dette kommer i konflikt med Høyres forslag om at det mellom 17 og 20 bare skal betales for en passering.

Ved å kutte utenom rushtiden mener han Oslo oppfyller regjeringens bompakke, men kutter bilkjøring inn til byen.

– Byrådet skulle redusere biltrafikken i byen med 20 prosent mellom 2015 og 2020. Det har de overhodet ikke lykkes med. Den har gått ned med én prosent. Det er tid for kraftigere skyts. Dette er en ypperlig anledning, sier han.

MDG vil øke bompengesatsene, Ap-Johansen sier nei

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) har sagt at hun ønsker økte bompengesatser i Oslo, noe hun igjen understrekte overfor Dagbladet søndag.

Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Byrådssekretær for samferdselsbyråd Nguyen Berg, Daniel Ree, sier at MDG vil kutte kollektivprisene ved å øke bompengene.

– Biltrafikken må kraftig ned dersom Oslo skal bli en utslippsfri by innen 2030. For å redusere biltrafikken, kutte utslippene, gjøre luften ren, og sikre penger til å bygge ut T-bane og flere trikkelinjer i Oslo, mener MDG bompengene bør videre opp i neste runde av Oslopakke 3-forhandlingene.

– Det er fremtidsrettet miljøpolitikk som kommer hele byen til gode, spesielt de med dårlig råd, sier Ree.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier på sin side til NTB at det er uaktuelt at bompengenivået i Oslo skal heves ytterligere.

– Vi har en tverrpolitisk avtale med en historisk satsing på kollektivtrafikken, som er vedtatt av både bystyret i Oslo, fylkestinget i Akershus og av Stortinget. Den ligger fast, sier Johansen til nyhetsbyrået.

Høyre: Ja til billigere månedskort, nei til økt rushtidsavgift

– Jeg er ikke enig med Hallstein Bjercke om å øke rushtidsavgiften igjen. Det er bedre å redusere prisen på månedskortet, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

Han vil heller bruke bompengeavtalen til å gjennomføre forslaget fra Høyre og KrF om en 3 timers bompause på ettermiddagen. Da vil folk bare betale en gang om ettermiddagen når de for eksempel skal følge barn til fritidsaktiviteter.

Ingar Storfjell

– Oslo får nå mulighet til å redusere bompengene med cirka tre milliarder kroner. Det bør vi benytte til å innføre bompausen.

– Det regjeringen har lagt på bordet, gir også mulighet til å redusere månedskortet til under 700 fra dagens nivå på 750 kroner. Da vil folk velge å reise kollektivt og miljøvennlig, sier Lae Solberg.

Han mener det «aller viktigste er at avtalen også gir Oslo et statlig tilskudd til å investere minst 3 milliarder kroner mer i kollektivtrafikken». – Det er en historisk satsing som Høyre vil bruke på en T-baneforbindelse mellom dagens linjer i Groruddalen og en ny forbindelse mellom Carl Berner og Ensjø. Sammen gir det flere avganger på T-banen, sier han.