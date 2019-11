Erna Solberg støtter homoterapi-utredning

– Det er vondt å se hvor vanskelig det er for mennesker som tror på gud, men som gis følelsen av at «gud ikke tror på deg». Det er deler av denne terapien som i utgangspunktet ville vært forbudt under dagens lovverk, sier Solberg til Dagbladet.

På Stortinget har Høyre varslet at de vil støtte en utredning om forbudet.

– Horribelt

Statsministeren mener det er lurt å få en rask avklaring på om tilfellene som kjent allerede er rammet av dagens forbud.

– Noe av dette er helt horribelt å utsette andre mennesker for. Så er det greit å få en utredning, som det diskuteres nå på Stortinget, for dette er en komplisert sak, fortsetter Solberg.

Hun er imidlertid klar på at et forbud kan bli vanskelig å gjennomføre i praksis, og at man må se på «ulike sider av dette litt dypere».

Ropstad imot

Debatten om homoterapi har blusset opp igjen etter at Arbeiderpartiet foreslo et forbud.

Høyres medlemmer i familie- og kulturkomiteen på Stortinget har sagt at de går inn for å utrede et forbud, og ifølge VG ligger det dermed an til et stortingsflertall for dette.

KrF-leder Kjell Inge Ropstad mener imidlertid at det ikke er behov for det.

– Jeg tenker det er unødvendig, fordi dette allerede er regulert i dag. Det er KrFs utgangspunkt, sa partilederen, som også er barne- og familieminister, til NTB før helgen.

– Veldig mye av dette er forbudt i dag, enten det er kvakksalveri eller rett og slett overgrep.

Familie- og kulturkomiteen har frist til 3. desember med å avgi sin innstilling til Aps forslag om forbud. Partiet har signalisert at partiet sekundært vil stemme for en utredning hvis det ikke blir flertall for forbud.