Viktige spørsmål står fortsatt ubesvart etter at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) tirsdag redegjorde for trygdeskandalen i Stortinget.

Hun gikk gjennom saken uten å ha svar på hvorfor og hvordan alle statsmaktene – Stortinget, regjeringen og domstolene – sviktet.

Men Stortinget forholder seg, i henhold til maktfordelingen, bare til statsråden i saken. Dommen fra opposisjonspartiene Ap, SV, Rødt og Sp er klar: Tilliten til statsråden er ikke styrket.

Saken kan ende med at ett eller flere partier stiller mistillitsforslag mot Hauglie, men i øyeblikket er alle partier mest opptatt av først å bøte på skadene påført ofrene enn å jakte på statsråden.

Selv om Hauglie lover at «alle som er rammet skal vite at deres sak vil bli gjennomgått», har opposisjonen alvorlige kritiske spørsmål som kan ende i mistillit.

Mange ubesvarte spørsmål

Her de viktigste spørsmålene opposisjonen vil ha svar på:

1) Hvordan kom Nav frem til sin feilaktige forståelse av EØS-forordningen i 2012?

– Vi trenger fortsatt å forstå hvordan EØS-forordningen ble tolket og forstått av Nav i 2012. Dette er Navs ansvar, og politisk er Nav arbeidsministerens ansvar, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Stein J. Bjørge

2) Hvorfor tok ikke Nav hensyn til at Trygderetten fra juni 2017 av vedtok en serie kjennelser i strid med Navs rettsanvendelse?

– Hvorfor slås det ikke alarm tidligere i Nav når Trygderetten begynner å utfordre Navs lovforståelse? Det som skjer i Nav på dette tidspunktet, er Hauglies politiske ansvar, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Hvorfor ble det ikke reagert da varselslampene først blinket og Trygderetten sa at her praktiser Nav regelverket feil, spør Støre.

Stein J. Bjørge

3) Allerede i desember 2018 blir Arbeids- og sosialdepartementet varslet første gang av Nav om den ulike forståelsen av EØS-reglene. Det går hele 10 måneder før saken offentliggjøres.

– Det fremstår som om ting har gått veldig sakte. Det er et springende punkt i den politiske vurderingen av denne skandalen, sier Lysbakken.

– Vi må huske her at tidsbruk er et skjebnesvangert spørsmål. Folk har havnet i fengsel og er blitt dømt i den perioden det har vært tvil i systemet om loven er blitt riktig praktisert, sier SV-lederen også.

Støre mener det virker som om departementet i mange måneder passivt har mottatt urosignaler fra Nav.

– Folk fengslet så sent som i september

4) Ifølge statsråden gikk alarmen i departementet 30. august 2019, da Nav varslet at saken hadde langt større omfang, og at uskyldige kunne være dømt. Likevel tok det flere uker før ting skjedde.

Stein J. Bjørge

– Hvorfor ble folk likevel dømt til fengsel på feil grunnlag så sent som 16.–17. september? Og enkelte kom først ut av fengsel så sent som i forrige uke. Her virker det som om statsråden ikke har tatt grep tidlig nok og kraftig nok, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

5) Hvem skal bestemme mandat og medlemmer i det offentlige granskningsutvalget?

Statsråd Hauglie sier at regjeringen vil oppnevne et eksternt, uavhengig granskningsutvalg.

Opposisjonen aksepterer ikke at regjeringene alene oppnevner et utvalg som også skal granske statsråd Hauglie, departementet hennes og regjeringens arbeid.

Enten må Stortinget selv få oppnevne utvalget, eller så må Stortinget være med å bestemme rammene for utvalget, krever opposisjonen.

Fakta: Slik følges Nav-ofrene opp I løpet av uken vil regjeringen foreslå at det bevilges ekstra midler til Nav og Trygderetten. Nav har opprettet en intern arbeidsgruppe som fortløpende arbeider med disse sakene. Nav har lovet at alle potensielt berørte saker nå skal gjennomgås. Regjeringen har bedt Nav om en konkret plan for håndtering av tidligere og pågående saker og hvordan man sikrer korrekt håndtering fremover. Regjeringen vurderer å opprette en egen erstatningsordning for dem som er rammet, for å sikre rask behandling. Regjeringen lover fri rettshjelp for dem som vil klage etter den nye behandlingen i Nav, samt for personer som fremmer erstatningskrav.

Statsråden sier at skandalen har svekket tilliten til både rettsapparatet og den offentlige forvaltningen, og hun beklaget fra Stortingets talerstol på vegne av regjeringen til dem som er rammet.

– Staten skal gjøre opp for seg, lovet Hauglie.