Det kommer frem i et brev fra Riksadvokaten til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Riksadvokaten viser til et møte i Det sentrale samarbeidsforum 26. september i år der politidirektøren, skattedirektøren, Nav-direktøren, tolldirektøren, sjefen for Arbeidstilsynet og sjefen for Økokrim alle deltok.

Busch inviterte ifølge møtereferatet «til en kort runde rundt bordet med oppdatering av vesentlig nytt siden forrige møte fra de enkelte etatsledere».

Nav-direktør Sigrun Vågeng sa da ingenting om feilpraktiseringen av reglene for eksport av kontantytelser ved sykdom, til tross for at Nav kontroll sendte brev til flere politidistrikter om saken allerede 18. september.

«Nav orienterte ikke om brevene som var sendt ut til politiet, og disse var ukjente både for politidirektøren og undertegnede», heter det i redegjørelsen fra Busch.

– Dette er en knusende kritikk og det er helt utrolig at Nav ikke orienterte. Riksadvokaten kritiserer tilbake til 2017 og det er ufattelig at ingen «visste». Er det bevisst holdt hemmelig? Det er i så fall svært alvorlig, sier Eva Kristin Hansen (Ap), som er saksordfører for Nav-saken i Stortingets kontrollkomité til TV 2.

– Dette viser tydelig et mønster ved at NAV ikke tok saken alvorlig og viser virkelig behovet for en vurdering av NAVs ledelse. Dette kommer tydeligere frem for hver dag som går, sier Erlend Wiborg (Frp), som er leder i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil overfor TV2 ikke kommentere saken eller uttalelsene fra opposisjonen.