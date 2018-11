Solberg om «kupp»-beskyldninger: – Hvilken regjering Norge skal ha, er vel ikke en intern prosess i KrF

Mandag omtalte VG et hittil ukjent møte på Statsministerens kontor. Her deltok KrF-nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad. I tillegg var statsministeren, samt Høyres to nestledere, Jan Tore Sanner og Bent Høie, til stede.

Erna Solberg bekrefter overfor Aftenposten at det var nestlederne i KrF som tok initiativ til det hemmelige møtet.

– Men det var klarert med lederen i KrF, så mer hemmelig enn det var det ikke, sier Solberg.

Nestlederne ønsket møtet

I etterkant av avsløringen om møtet krevde flere sentrale personer i KrF et ekstraordinært landsmøte. Dette fordi det ble hevdet at møtet mellom KrFs nestledere og statsministeren i forkant av det opprinnelige landsmøtet kunne tyde på at Høyre var involvert i KrFs retningsvalg.

Solberg sier at det var naturlig å ha et møte med KrFs nestledere.

– Det var KrFs nestleder som ønsket møtet. Det er ikke unaturlig, når de ønsket å gå inn i en regjering som var ledet av meg, at de også ville snakke litt om saker og annet, sier hun.

– Det var et initiativ fra dem som ønsket å slåss for en borgerlig regjering, og som ønsket å gå inn i den regjeringen. Og de ville selvfølgelig også høre litt hva mitt synspunkt var.

Beskyldes for å ha «kuppet» prosessen

Abortspørsmålet ble særlig gjeldende i KrFs retningsvalg og er derfor et viktig tema når det gjelder det omstridte møtet mellom nestlederne i KrF og Erna Solberg.

Solberg bekrefter at abortspørsmålet ble diskutert i møtet. Det var nestlederne i KrF som tok opp spørsmålet, ifølge Solberg.

På spørsmål om beskyldningene mot henne om at hun og Høyre har «kuppet» prosessen i KrF, svarer hun:

– Det er veldig rart å kuppe når noen i KrF ber om et møte, og de har ønsket å snakke om viktige saker for KrF i sin kampanje. Det er jo tross alt snakk om hvem som skal være statsminister og hvilken regjering vi skal ha, og det er ikke sikkert at ikke andre partier har gitt signaler om saker KrF har vært opptatt av. Jeg leste blant annet at Jonas Gahr Støre skulle være klar til å gi mer penger til barnetrygd på et spørsmål han fikk, sier Solberg.

Lover ingenting om abort

Ifølge en undersøkelse VG gjorde før helgen, svarte et stort antall i KrF at abortspørsmålet ble avgjørende for retningsvalget. Solberg avviser likevel at hun har blandet seg inn i KrFs interne prosesser.

– Hvilken regjering Norge skal ha, er vel ikke en intern prosess i KrF, sier Solberg.

– Hva var ditt budskap til Ropstad om abortspørsmålet?

– Jeg har ikke gitt dem noen løfter på noe som helst tidspunkt, men sagt at vi kan snakke om det. På det tidspunktet var ikke jeg sikker på om det var det de kom til å kjøre frem, men vi har snakket om mange politiske saker, sier Solberg.

Statsministeren er tydelig på at det er naturlig med slike møter.

– Men ut over dette har ikke jeg tenkt å gi kommentarer om enkeltsaker. Jeg mener det er helt naturlig at man har fortrolige samtaler om man ønsker å gå inn i en regjering, og ønsker å slåss for det, på samme måten som det er helt naturlig at når Knut Arild har hatt flere møter med Jonas om å lage regjering med ham, er det ikke offentliggjort hva han har snakket om, sier Solberg.