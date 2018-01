Høyre har mottatt flere varsler, også mot «unge i moderpartiet»

Det er totalt kommet tolv varsler til Høyre siden Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise trakk seg som leder i ungdomsorganisasjonen sent onsdag kveld.

– Hvor mange varsler har dere mottatt?

– Etter at Kristian Tonning Riise gikk av har det kommet tolv varsler. Det er både på ham og andre i organisasjonen, sier generalsekretær i Høyre John-Ragnar Aarset til Aftenposten.

– Er det i Unge Høyre eller gjelder det Høyre også?

– Det er i Unge Høyre. Også unge i moderpartiet, sier Aarseth. Han ønsker ikke å spesifisere dette nærmere.

Partiet ble varslet om at han hadde seksuell omgang med beruset 16-åring: Tre måneder senere ble han valgt til leder i Unge Høyre

Unge Høyre samlet til krisemøte

Lørdag var ledelsen og fylkeslederne i Unge Høyre samlet til krisemøte på OsloMet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus). Aarset ankom møtet etter det hadde startet, og var den som uttalte seg til pressen.

– Dette er først og fremst en samling der vi vil vise støtte til hverandre. I møtet har jeg fortalt om hvordan vi jobber fra moderpartiet sin side med å følge opp varslerne, hvordan vi skal sørge for at de får støtte og hjelp hvis de ønsker det, at vi skal få klarhet i hva deres historier består i og at vi i enkelte saker ser at varsler ikke har nådd frem tidligere, som dere har dokumentert, sier Aarset.

Prosessen videre består i å få oversikt og mer informasjon om situasjonene i varslene.

– Vi er tydelige på at vi stiller hjelp til rådighet hvis dem som har varslet ønsker bistand. Vi er også tydelige på at vi vil høre fra dem hvis de har mer på hjertet. De har en åpen linje til oss i Høyre, sier Aarset.

– Vi må samle den informasjonen vi har og avgjøre hvordan vi tar dette videre. Det er varslerne som er det vi bruker mest tid på nå.

– Dette går hardt inn på oss alle

Aarset forteller at det går hardt inn på medlemmene i Unge Høyre.

– Det er åpenbart at de synes dette er trist. Dette går hardt inn på oss alle, sier Aarset, tydelig preget.

– Det er en utrolig fin gjeng som synes dette er veldig leit, men de er også veldig bestemt på at de skal stå gjennom dette, at det er så mye bra i denne organisasjonen, som de skal videreføre, sier han.