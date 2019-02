For de andre regjeringspartiene Frp, Venstre og KrF er det heller ingen gevinst å spore av den nye flertallsregjeringen. Men for alle andre partier enn Høyre, er det bare snakk små endringer som alle ligger innenfor feilmarginene.

I målingen er velgerne spurt om hvilket parti de vil stemme på hvis det var stortingsvalg i morgen. Resultatet ville gitt et solid rødgrønt flertall og en ny regjering ledet av statsminister Jonas Gahr Støre.

Ap, SV og SP får tilsammen 90 mandater. Det trengs 85 mandater for å samle et flertall bak regjeringen i Stortinget.

Både KrF og Venstre faller under sperregrensen og ville bare fått to direkte mandater hver. Dagens Solberg-regjering ville bare fått 69 mandater tilsammen.

Rødt ville få hele ni stortingsrepresentanter etter å ha passert sperregrensen, mens MDG fortsatt bare vil få én representant på tinget.

Støre slipper å støtte seg til Rødt

Det kommer nok som en stor lettelse for Støre at det rødgrønne flertallet ikke er avhengig av støtte fra enten Rødt eller MDG. En slik avhengighet gjør den rødgrønne koalisjonen sårbar for påstander om at fløypartiene vil få stor innflytelse på politikken.

Ap øker fra 27,3 til 29,2 prosent (+ 1,9). Det ville gitt partiet 54 mandater. Sp beholder høy oppslutning, men går svakt tilbake fra 12,1 til 11,8 prosent (-0,3). Det ville gitt partiet 22 mandater.

SV går svakt frem fra 7,4 til 7,8 prosent (+0,4) og ville fått 14 mandater.

KrF og Venstre under sperregrensen

Høyre-leder Erna Solberg, Frp-leder Siv Jensen, Venstre-leder Trine Skei Grande og KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad presenterte regjeringsplattformen 17. januar.

Målingen er tatt opp i perioden 29. januar- 4. februar da nyheten om regjeringsutvidelsen med KrF skulle være vel kjent blant velgerne.

Frp faller fra 12,2 til 12 prosent (-0,2). KrF faller fra 3,7 til 3,4 prosent. Inntredenen i regjeringen ser så langt ikke ut til å ha påvirket KrFs velgere hverken positivt eller negativt.

Utvidelsen gir heller ikke Venstre, som har slitt under sperregrensen på 4 prosent i lang tid, noe oppsving. Partiet faller fra 3,1 til 2,6 prosent oppslutning (-0,5).

Sanner: - Gleder oss til valgkampen

Høyres nestleder Jan Tore Sanner sier i en e-post dette «er en enkeltmåling tatt opp i en periode med mye diskusjon rundt enkeltsaker.»

– Det er knapt tre uker siden vi fikk på plass en ny regjering og en ny plattform, og vi skal jobbe for velgerne hver dag, sier han.

Ifølge Sanner har regjeringen «gode resultater å vise til.»

– I skolen peker pilene i riktig retning. Elevene lærer mer, er mer til stede, mobbingen går ned og det samme gjør frafallet.»

– Fremover må vi bli enda flinkere til å vise at vi har gode svar på de utfordringene Norge står overfor. Omstillingen i norsk økonomi må fortsette slik at vi holder arbeidsledigheten lav, vi må fremme det grønne skiftet og trygge velferden, sier han.

Ifølge Sanner har Høyre gode kandidater til kommune- og fylkesvalget.

– Vi gleder oss til valgkampen, sier han.

Rødt har i lengre tid hatt vind i seilene og går frem fra 3,3 til 4,8 prosent (+1,5).

En-manns gruppen på Stortinget bestående av partileder Bjørnar Moxnes har klart å markere seg i spørsmål knyttet til arbeidsliv, EØS og fordeling.