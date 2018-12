Forhandlerne i Høyre, Frp, Venstre og KrF har de siste ukene møttes jevnlig for å sjekke ut om det er grunnlag for å forhandle om en regjeringsplattform. Kilder i flere av partiene gir nå uttrykk for at det ligger an til forhandlinger rett over nyttår – hvis ikke Frps landsstyre stikker kjepper i hjulene.

I de andre partiene har de Frps lange gruppemøte om budsjettforliket friskt i minnet. Det endte så vidt med flertall for å akseptere resultatet.

Derfor er politikere i de andre borgerlige partiene litt usikre på hva slags tilbakemelding de i ettermiddag vil få fra Frp. Flere i Siv Jensens parti misliker å slippe enda et sentrumsparti inn i regjering. Noen poengterer at det bidrar til ytterligere å minske Frps handlingsrom for å fremme Frp-politikk fra regjeringskontorene.

Det gjør neppe situasjonen bedre at mange i Frp i går følte at de led nederlag i ulvesaken.

Frp varsler bråk på Stortinget etter regjeringens ulvevedtak: – Kan ikke ta egne partiers støtte for gitt.

Har bladd seg gjennom Jeløya-plattformen

Hvis det å gå inn i regjering sammen kan sammenlignes med giftermål, kan forhandlinger sammenlignes med forlovelse og sonderinger med tiden før man setter ringen på fingeren.

I sonderingene har partitopper i de fire partiene bladd seg gjennom alle kapitlene i Jeløya-plattformen, som H, Frp og Venstre la frem i januar. Gjennom denne prosessen har de fått høre hva KrF ikke kan være med på i den eksisterende plattformen og hva KrF i tillegg vil ha inn av egne hjertesaker.

Da plattformen ble lagt frem i fjor, kritiserte KrF den for å være sekulær, blant annet fordi det knapt var noen omtale at det kristne verdigrunnlaget i den. I tillegg kritiserte KrF plattformens landbruks- og alkoholpolitikk.

Etter den tid har KrF presentert en rekke krav som rommer alt fra endret abortlov til økt barnetrygd med mer.

KrFs Facebookside / NTB scanpix

Har kartlagt stridsspørsmål og løst noen

KrF skal ikke forhandle med de tre eksisterende regjeringspartiene som samlet motpart.

Det er fire partier som alle skal gjøre sitt for at eget parti kommer best mulig ut av eventuelle forhandlinger om en ny plattform.

De siste ukene har derfor Venstre fremmet krav om alt fra skjerpet klima- og miljøprofil til gratis kjernetid i skolefritidsordningen, mens det fra Frp-hold er blitt presentert ønsker om reduserte elbilfordeler og mindre bompenger.

En sentrumskilde som er med i forhandlingene, forteller at de i tillegg til å ha kartlagt alle stridsspørsmålene partiene imellom, har skissert nye løsninger på noen av dem.

Etter sonderingene sitter de altså med en slags skisse over hvor slagene kommer til å stå og kan forutse hvor mye de må gi og ta for å bli enige om en ny plattform.

Godt nok til å forhandle?

Hvorvidt de fire partiene nå synes de har et godt nok grunnlag til å starte reelle forhandlinger og begynne å kjøpslå seg imellom, skal avgjøres på møter i dag og i morgen.

Og det er altså utfallet av Frps møter det knyttes størst spenning til. Partiets landsstyre samles i ettermiddag klokken 16.30. To timer tidligere møtes Frps stortingsgruppe.

Dersom Siv Jensen får problemer med å få klarsignal fra sine egne, behøver ikke det bety nei til regjeringsforhandlinger. Det kan minst like sannsynlig bety at sonderingene må fortsette ennå en stund. I så fall blir de reelle forhandlingene skjøvet noe ut i tid.

Lise Åserud / NTB scanpix

KrF bryter ikke nå, sies det

Det skal også være en rekke møter i de andre partiene. Selv om mange er spent på utfallet av KrFs møter, sier kilder i det splittede sentrumspartiet at om de neppe bryter sonderingene. De må forhandle for å sjekke ut hva de kan oppnå.

– Bryter KrF, blir det neppe før i forhandlingene, sier en sentral kilde.

KrF skal ha sin møterunde onsdag – etter å ha hørt konklusjonen fra Frp.

Blir det klarsignal fra alle fire nå, kan det bli regjeringsforhandlinger fra en av de første dagene i januar – og kanskje en ny regjering etter rundt to uker med regjeringsforhandlinger. Tre partier brukte drøyt tolv dager på Jeløy i januar før de ble enige, og en utvidet Solberg-regjering ble presentert foran Slottet 17. januar.