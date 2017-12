KrFs generalsekretær: – Jeg beklager hvis hun har opplevd at vi ikke har vært støttende nok

– Vi tar alle varslinger på dypt alvor. Slikt skal ikke finne sted i våre sammenhenger. Vi har retningslinjer mot dette, sier Frafjord Johnsen.

KrF-politikeren Julia Sandstø (20) forteller tirsdag i Aftenposten om hvordan hun opplevde å bli trakassert og forfulgt i flere måneder i KrFU.

– Forholdet som er nevnt i artikkelen skjedde før min tid som generalsekretær. Saken ble håndtert av min forgjenger i samarbeid med KrFU og i tråd med retningslinjene for slike saker.

Skal opprette register over saker

– Med hensyn til håndtering er vi i prosess med å se på våre retningslinjer og om det er ting som kan gjøres bedre for å sikre god håndtering av alle slike saker, sier Frafjord Johnsen.

I november skrev Dagsavisen at partiene på Stortinget meldte om 21 trakasseringssaker. Dette gjaldt anmeldte saker, domfellelser eller saker kjent i mediene.

– Hvorfor opplyste du kun om én hendelse til Dagsavisen?

– Jeg oppfattet Dagsavisens spørsmål til å dreie seg om trakasseringssaker i KrF, og var ikke oppmerksom på denne saken i KrFU, siden den ble håndtert av min forgjenger og var avsluttet før min tid.

– KrF-ledelsen tar dette på dypeste alvor. Som jeg også har formidlet til Julia skal vi opprette et register for slike saker, i forbindelse med retningslinjene som vi nå har under videre bearbeidelse.

Generalsekretæren sier KrF ikke har noen interesse av å skyve saker om seksuell trakassering under teppet, og ønsker at alle saker varsles til partiet umiddelbart, slik at man kan ta tak i ting så raskt som mulig.

– Jeg har selv spurt Julia om det er andre saker hun kjenner til eller andre varslinger som ikke er kommet til oss i ledelsen av partiet. De ønsker jeg i tilfelle å ta tak i umiddelbart.

– Beklager hvis hun har opplevd at vi ikke har vært støttende nok

Johnson håndterer som KrFs generalsekretær alle slike saker på vegne av partiets ledelse.

– Det fremgår av den fyldige dokumentasjonen som er oversendt til Aftenposten at min forgjenger ga råd og var involvert i håndteringen av saken. Utgangspunktet for all slik håndtering for KrF, er at den som varsler og den som er offer tas på alvor.

– Hva er din reaksjon på Sandstøs opplevelser?

– Det er viktig å få frem alle historier. Jeg beklager hvis hun har opplevd at vi ikke har vært støttende nok. Vi er i prosess med å se på våre retningslinjer for å se om det er noe vi kan gjøre bedre.

– Betviler du hennes historie?

– Det har jeg ikke grunnlag for. Vår retningslinje er at vi alltid skal ta ofrene på alvor. Jeg har sett på KrFUs grundige dokumentasjon i saken. Intensjonen har vært å ta henne på alvor. Som en som har stått utenfor prosessen, kan jeg ikke bedømme håndteringen.

– Men tror du på henne?

– Julia er blitt trodd, så langt jeg kan se av dokumentasjonen, både av min forgjenger og de som håndterte saken. Jeg har ingen grunn til å gjøre noe annet.

– Kjenner du til andre saker om trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet, utover saken du nevner i Dagsavisen og Sandstøs historie?

– Jeg har ikke fått noen rapporter om slike varsler, men så kan det jo selvsagt være saker som ikke er fanget opp og varslet om.