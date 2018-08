Letnes oppgir ny forklaring på hvorfor Sandberg ikke meldte fra om Iran-tur

I et intervju med en persisk-språklig TV-kanal mandag snakket Letnes om mediestormen hun og Sandberg har stått i og om det hun betegnet som løgner og udokumenterte anklager.

I intervjuet kom Letnes med en ny begrunnelse på hvorfor ikke Statsministerens kontor ble informert om reisen til Iran. Det melder VG.

– Stor sannsynlighet for at han ikke ville fått lov til å reise

Her uttaler Letnes blant annet at Sandberg var redd for å bli nektet å dra til landet om han hadde gitt beskjed til SMK i forkant.

– Hvis han hadde varslet dette før, er det stor sannsynlighet for at han ikke ville fått lov til å reise, sier hun.

Nå blir de nye opplysningene trolig et tema på kveldens presseopptreden i Arendal, der hele det politiske Norge er samlet.

Akkurat hva som vil bli snakket om på pressekonferansen er ikke bekreftet, men det er forventet at det vil bli fremsatt kritikk mot pressens håndtering av saken. Letnes ga mandag følgende uttalelse til VG om hva tirsdagens pressemøte vil handle om:

– Det som er saken. Da skal dere få lov til å skyte oss mer. Da får dere svar.

I en SMS til Adresseavisen tirsdag skrev hun at hun «har opplevd dette som en heksejakt».

Sandberg: Var «gode grunner» til å ikke varsle

Sandberg har tidligere forklart at reisen til Iran kom i stand som følge av endrede ferieplaner.

Fiskeriministeren orienterte Statsministerens kontor om Iran-besøket først to dager etter at han ankom Iran.

Per Sandberg har forklart at det var «gode grunner» til at han i forkant ikke opplyste om ferieturen overfor Statsministerens kontor.