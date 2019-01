Tøff strid om abortsaken og utsiktene til å få en borgerlig firepartis flertallsregjering har satt fart i medlemstilstrømmingen hos de rødgrønne.

– Ap har siden torsdag fått 300 nye medlemmer, forteller kommunikasjonssjef i Ap, Ingrid Langerud til Aftenposten.

Torsdag ble regjeringsplattformen presentert etter at den ble godkjent av de fire partienes organer. Tirsdag er den nye regjeringen klar.

– Oppgir de nye medlemmene noen grunn til at de nå velger å melde seg inn?

– Vi registrerer ikke noen grunn, men vi merker en økt pågang ved store hendelser som regjeringsdannelse, svarer hun.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

SV topper listen

SV topper listen for vekst i antall medlemmer.

Mandag formiddag hadde 772 nye medlemmer meldt seg inn i SV, og pressesjef Siri Gjørtz i SVs stortingsgruppe sier at man har brukt den nye regjeringsplattformen i vervingen.

SV hadde i helgen landsstyremøte, der også nyheten om medlemstilstrømming var et tema, og folk fulgte oppfølgingen fra partileder Audun Lysbakken om å verve flere.

Sp øker også

Senterpartiet er det partiet en del av de mer sentrale politikerne som nå forlater KrF peker på som et alternativ.

Informasjonssekretær Ragner Kvåle forteller at det er kommet inn 109 nye medlemmer til Sp og 7 nye medlemmer til Senterungdommen siden torsdag. Men partiet er i fremgang og medlemsveksten fra nyttår til nå, er på 400 medlemmer.

Ifølge Sp hadde de vekst i antall medlemmer for femte år på rad i 2018. Med vel 17 000 medlemmer må Sp tilbake til 2008 for å finne et lignende tall.

Regjeringspartiene: Små endringer

I Frp opplyser informasjonsavdelingen at de ikke har hatt noen unormale bevegelser i medlemsmassen de siste dagene.

I Høyre har 27 meldt seg ut, kun én med KrF-samarbeid som utmeldingsgrunn. Partiet har fått 45 innmeldinger siden torsdag, noe Høyres organisasjonsavdeling sier er ganske mye for denne årstiden.

Det betyr 18 flere medlemmer siden torsdag.

Etter Knut Arild Hareides tale i fjor høst, strømmet det nye medlemmer til KrF. En rekke KrF-politikere har stått frem de siste dagene og meddelt at de melder seg ut av partiet. Aftenposten har henvendt seg til KrF for å få oppdaterte tall for medlemsutviklingen de siste dagene, men partiet svarer at de ikke har de tallene ennå.

Venstres generalsekretær Mette Meyer sier at i perioden 17. til 20. januar meldte 23 seg ut og 13 inn. En netto nedgang på 10 medlemmer.