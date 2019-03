(Adresseavisen): - Jeg hører det er en del snakk i partiet nå om et mulig benkeforslag på Trond. Jeg har ikke fått noen direkte signaler på at det vil skje, men et slikt benkeforslag vil nok utløse mye diskusjon, sier Jorodd Asphjell. Asphjell leder valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti. Lørdag morgen samler fylkeslaget seg til årsmøte på Hell i Stjørdal.

Spørsmålet om hvorvidt Trond Giske skal ha en plass eller ikke i fylkesstyret preget oppkjøringen til årsmøtet.