Erna Solberg: Listhaug har gjort en god jobb

– Jeg har opplevd Sylvi som en hardtarbeidende statsråd med klar og tydelig stemme. Ved å trekke seg som statsråd har hun satt regjeringen og politikken først, sier Solberg og karakteriserte Listhaug som en «tøff dame».

Men statsministeren er ikke enig i Listhaus påstand om at Ap-leder Jonas Gahr Støre forsøker å «kneble ytringsfriheten». Hun er heller ikke enig i Listhaugs påstand om at hun er utsatt for en «heksejakt».

Informert sent mandag

Hun varslet overraskende at Listhaug kan komme tilbake som statsråd senere i perioden selv om et flertall i Stortinget i dag har uttrykt mistillit til Listhaug.

Kl. 09.15 møtte Solberg pressen i statsministerboligen i Parkveien.

Bjørge, Stein

Hun ble informert av Listhaug sent mandag kveld om at den kontroversielle Frp-statsråden ville trekke seg.

Mandag kveld røftet statsministeren, Frp-leder Siv Jensen, partienes parlamentariske ledere og justisminister Sylvi Listhaug den dramatiske situasjonen.

Ny justisminister utnevnes om kort tid

Møtet ble avsluttet kort før midnatt uten at noen av aktørene ga noe hint om at Listhaug ville trekke seg.

Det blir utnevnt en fungerende justisminister senere tirsdag, og en permanent ny justisminister om noen dager.

– Jeg kommenterer ikke min kontakt med statsråder, sier Solberg om påstandene om at Listhaug har nektet å følge avtaler dem imellom om hvordan den voksende konflikten skulle håndteres.

I utgangspunktet er det bare utnevnelse av ny justisminister fra Frp som står på dagsordenen for statsministeren etter Listhaugs avgang.

Ville ha stilt kabinettsspørsmål

– Det blir ikke andre endringer hvis ikke Frp tar det opp, og det tror jeg ikke at de gjør, sier Solberg med et smil. Justisdepartementet er med ansvaret for politi, innvandring, asyl og beredskap et meget attraktivt departement for Frp.

– Hvor lang tid må det gå før Listhaug kan bli statsråd igjen?

– Det vil jeg ikke spekulere i, svarer Solberg som mener stortingsflertallet grep utilbørlig inn i maktfordelingen mellom nasjonalforsamlingen og regjeringen.

Derfor bekrefter Solberg også at hun ville ha stilt kabinettsspørsmål og stilt hele regjeringen bak Sylvi Listhaug i dag hvis det hadde kommet til avstemning om mistillitsforslaget.

– Fordi det ikke lenger dreide seg om en statsråd, men om maktfordelingen, sier Solberg.