– Det er klart dette er en alvorlig situasjon. Det er mye som står på spill, sa Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre, til NRKs Politisk kvarter mandag morgen.

Klokken 12.00 møtes KrFs landsstyre på Stortinget for å avgjøre om de stiller seg bak Rødts mistillitsforslag mot justis- og beredskapsminister Sylvi Listhaug (Frp). Gjør de det, har forslaget flertall i Stortinget.

– KrF har sikkert mange vanskelige avveininger, men de bør tenke på at de ga klar støtte til Erna Solberg som statsminister ved valget i september. Det bør telle litt når de gjør vurderingen i dag av hvordan denne saken skal lande, sa Helleland.

– Statsministeren vingeklippes

KrFs landsstyre skal gi sin anbefaling til partiets stortingsgruppe, som består av åtte personer. Dersom de går inn for å stemme for mistillitsforslaget, vil statsminister Erna Solberg (H) trolig stille kabinettsspørsmål når saken skal opp i Stortinget tirsdag.

Det vil si at Regjeringen truer med å gå av hvis flertallet stemmer for mistillit mot Listhaug.

Helleland er svært kritisk til at Ap-leder Jonas Gahr Støre har sagt at mistillit kan unngås hvis Listhaug flyttes til et annet departement.

– De som sitter i opposisjon, skal ikke bestemme hvem som skal inneha de ulike postene i regjeringen. Det er en veldig spesiell sak og en helt ny form for parlamentarisme. Det har jeg aldri opplevd før, og jeg tror heller ikke statsministeren synes det er noen god idé.

– Men synes noen i Høyre at det er en god idé? spurte programleder Lilla Sølhusvik i Politisk kvarter.

– Nei, det tror jeg ikke. Det er ingen i Høyre som synes at statsministeren skal vingeklippes og ikke få lov å disponere sitt eget mannskap. Det er ikke Jonas Gahr Støre som skal dirigere hvem som skal være minister.

Det var Senterpartiet som først åpnet for at Listhaug kan fortsette i en annen ministerjobb.

– Det er justisminister Listhaug vi reagerer mot, og det er hennes opptreden som justisminister som er blitt et alvorlig problem for regjeringen, sa parlamentarisk leder Marit Arnstad til NRK.

Også KrF-leder Knut Arild Hareide har uttalt at «det hadde vært en fordel» om Listhaug fikk en annen ministerpost i regjeringen før mistillitsspørsmålet behandles.