Olemic Thommessen vil ha gjenvalg – Venstre og KrF avgjør hvem som blir stortingspresident

Lørdag 7. oktober skal Stortinget konstituere seg. Det store spørsmålet er hvem som blir stortingspresident og dermed nummer to etter Kongen?

Olemic Thommessen (H) har på fire år kommet på kollisjonskurs med sine medrepresentanter, fått beinhard kritikk fra Riksrevisjonen og en samlet Kontrollkomité, og overlevd et mistillitsforslag. Sammen med Stortingets direktør Ida Børresen har Thommessen fått betydelig kritikk for ledelsen av Stortinget. Det gjelder ikke minst pengebruk.

Venstre og KrF avgjør i realiteten hvem som blir president i Stortinget.

Stiller seg til disposisjon

– Stiller du til gjenvalg?

– Jeg stiller meg til disposisjon der partiet ønsker å bruke meg. Det har vært mitt utgangspunkt i hele mitt politiske liv, skriver Olemic Thommessen i en e-post via Stortingets pressetjeneste.

Utover det får ikke Aftenposten flere kommentarer.

Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, sier at Høyre konstituerer sin stortingsgruppe i begynnelsen av oktober. Utover det vil han ikke svare på spørsmål om Høyre vil foreslå gjenvalg for Thommessen.

I dag kommer stortingspresidenten fra regjeringsflertallet, men det er heller ikke uvanlig at å velge en fra det største partiet.

– Vil Ap fremme en egen kandidat?

– Det vil jeg ikke utelukke, men stortingsgruppen har ikke konstituert seg ennå, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

KrF og Venstre kan avgjøre

Aftenposten forsøkte gjentatte ganger å få svar fra KrFs parlamentariske leder Knut Arild Hareide, men fikk beskjed om at han ikke fant tid til å svare på disse spørsmålene.

Nestleder i Venstres stortingsgruppe Ola Elvestuen, sier at partiet først onsdag skal konstituere gruppen. Før det vil ikke han si noe mer om denne saken. Elvestuen har ikke besvart hverken SMS eller telefonoppringninger.

I 2013 ble den posten en del av forhandlingene mellom regjeringspartiene Høyre og Frp og støttepartiene Venstre og KrF. Olemic Thommessen fikk presidentjobben og havnet dermed utenfor regjeringskabalen der han var ansett som en sterk kandidat til å bli kulturminister. Dersom det ikke blir en avtale mellom Regjeringen og V og KrF, kan det åpne for en kandidat fra Ap.

Ikke naturlig med Thommessen

Sps Per Olaf Lundteigen, som sammen med SV fremmet mistillitsforslag mot Thomessen etter byggeskandalen, sier at det ikke er naturlig at Thommessen gjenvelges. Men han understreker at dette formelt ikke er behandlet i Sps gruppe. Det samme sier en lang rekke andre stortingsrepresentanter Aftenposten har vært i kontakt med, men alle vet at til slutt er dette en del av en større kabal.

Ryktene svirrer

Det har versert flere navn på den interne ryktebørsen i Ap. Stortingets eldste, Martin Kolberg, er nevnt. Han avviser å svare på noen spørsmål omkring dette. Svein Roald Hansen, som i dag sitter i presidentskapet, er en annen. Men det samlede presidentskapet har fått sterk kritikk. Et annet Ap-navn som nevnes er Rigmor Aasrud – om det største partiet skulle få presidenten.

Kolberg har i siste periode ledet Stortingets kontrollkomité og dermed vært blant Thommessens argeste kritikere.