Professor ber Stortinget vurdere om Trettebergstuen har straffeansvar

Anette Trettebergstuen har gått av som statsråd etter brudd på habilitetsreglene. Men hun er ikke nødvendigvis ferdig med saken av den grunn.

Anette Trettebergstuen trakk seg forrige uke som kulturminister.

28.06.2023 15:01 Oppdatert 28.06.2023 15:55

Nå mener en professor i jus at Stortingets kontrollkomité bør vurdere om eksministeren har straffansvar. Hvis dette er tilfelle mener han at komiteen har to alternativer: Enten anmelde Trettebergstuen til politiet, eller stille henne for Riksrett RiksrettRiksretten er en domstol som dømmer i saker reist mot medlemmer av regjering, storting eller Høyesterett for straffbare forhold begått i embetet..

Det skriver professor Eirik Holmøyvik i et brev til kontrollkomiteen.

Han ber komiteen vurdere om en annen offentlig tjenesteperson ville unngått etterforskning og eventuell straffereaksjon for et tilsvarende forhold.

«Habilitetsregler er førstelinjen mot korrupsjon», skriver han.

Han viser også til at både statsminister Jonas Gahr Støre og Trettebergstuen selv har sagt at saken er alvorlig.

Kontrollkomiteen: – Viktig spørsmål

Peter C. Frølich (H) , leder av kontroll-og konstitusjonskomiteen, forteller til Aftenposten at de har mottatt brevet. De har fått med seg at professor Eirik Holmøyvik peker på at ministeren kan ha brutt straffeloven.

– Dette er viktige spørsmål som komiteen må ta på alvor.

Peter C. Frølich (H) , leder av kontroll-og konstitusjonskomiteen.

Frølich peker på at straffeloven også gjelder for regjeringen. Han understreker likevel at det er påtalemyndigheten som må vurdere om det skal åpnes en en politietterforskning.

I brevet ber Holmøyvik komiteen vurdere om saken burde anmeldes til politiet eller om det hører hjemme i riksrett.

– Kan Riksrett være aktuelt?

– Det er alt for tidlig å si. Vi trenger tid til å gå igjennom saken, kommenterer Frølich.

Aftenposten har kontaktet Anette Trettebergstuen. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

Fakta To veier til mulig dom Ifølge Holmøyvik er det to måter en statsråd kan stilles til ansvar. Den ene er hvis det er brudd på det såkalte konstitusjonelle ansvaret. Da etterforsker Stortinget og tar ut tiltale med et flertallsvedtak. Riksretten dømmer. Det er Stortingets ansvarskommisjon Stortingets ansvarskommisjonStortingets ansvarskommisjon er et organ underlagt Stortinget, som skal utnevne fem medlemmer hvert sjette år. Organet har som oppgave å behandle saker om konstitusjonelt ansvar. som har i oppgave å undersøke om det er grunnlag for å reise tiltale ved Riksrett. Den andre måten er at politiet etterforsker, påtalemakten vurderer og eventuelt tar ut en tiltale. De vanlige domstolene dømmer deretter. Vis mer

Pliktbruddet kan være grovt

Holmøyvik viser til at Stortinget i 2007 la vekt på «likebehandlingstanken» da de reformerte det konstitusjonelle ansvaret og retningslinjene for riksrett.

«Det betyr etterforsking og tiltale av den allmenne påtalemakta, og rettargang for dei vanlege domstolane», skriver han.

Professoren understreker at ikke alle brudd på habilitetsreglene er straffbare.

Om Trettebergstuen har et straffansvar eller ikke, avgjøres av om saken ansees som alvorlig nok.

Holmøyvik lister i brevet opp en rekke punkter som kan peke på at pliktbruddet kan være «grovt» og dermed straffbart.

Han viser til at habilitetsreglene er sentrale for vern av tilliten. Det er snakk om betalte, offentlige verv. Det kan ha vært gjentatte brudd. Det kan ha vært forsøk på å omgå reglene ved å bruke en underordnet. Og det kan være handlinger mot faglige råd fra embetsverket.

Holmøyvik konkluderer hva han mener på grunnlag av disse punktene.

«Etter mitt syn er det rimeleg klårt at det er haldepunkt (....) for at brotet på tenesteplikta ikkje er bagatellmessig og at det etter omstenda kan vere snakk om ein straffbar tenestefeil».

– Jeg har gjort flere alvorlige feil. Jeg har ikke vært bevisst hvordan inhabilitet skal håndteres, sa Trettebergstuen på pressekonferansen hvor hun fredag gikk av som minister.

Etter Trettebergstuens avgang uttalte sa Frølich at Trettebergstuens utnevnelse av nære venner til verv er klokkeklare brudd på habilitetsreglene.

– Jeg mener kontrollkomiteen må vurdere å utvide våre undersøkelser, sa han da.