Derfor er ikke aksjesaken over for Erna Solberg på lenge

17 intervjuer, pressekonferanse og en egen tidslinje til tross: Mediene og politiske konkurrenter fortsetter å grave i ubesvarte spørsmål.

Ingenting tyder på at Høyre-leder Erna Solberg kan legge aksjesaken bak seg med det første. Vis mer

Publisert: 29.09.2023 11:51

Minst fire forhold gjør at aksjeskandalen vil henge over Erna Solberg i lang tid fremover:

1) Økokrim

Hvorvidt Økokrim vil åpne etterforskning av Erna Solberg og Sindre Finnes, vil bli avgjort i løpet av høsten.

– Vi vil vurdere om det er grunnlag for å åpne etterforskning av mulige brudd på reglene i verdipapirhandelloven, har Økokrim-sjef Pål Lønseth uttalt.

19. september anslo han at det ville ta «minimum noen uker» før de ville konkludere.

Om saken legges vekk, vil det naturligvis være en lettelse for Erna Solberg. Starter de etterforskning vil det være noe som henger over henne i lang tid.

Skulle det ende med at det tas ut siktelse mot Erna Solberg eller Sindre Finnes, øker alvorligehetsgraden nok et hakk. Solberg har selv sagt at det da vil være vanskelig å fortsette som Høyre-leder.

2) Kontrollkomiteen

Også kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget skal undersøke Erna Solbergs habilitetssak.

En samlet komité har bedt henne om en skriftlig redegjørelse innen 3. oktober.

Ifølge SVs Audun Lysbakken er det første gang en tidligere statsminister eller statsråd er bedt om å levere en slik redegjørelse. Vanligvis kontrollerer komiteen bare den sittende regjeringen.

– Men dette er en uvanlig sak og det er nødvendig, sier Lysbakken til Aftenposten.

Hovedspørsmålet for komiteen er å finne ut om Solberg har vært inhabil i flere saker enn det som er kjent som følge av ektemannens skjulte aksjehandler.

Komiteen skal også ha en åpen høring i saken i november. Erna Solberg vil etter alle solemerker bli bedt om å forklare seg her. For en sittende statsråd kan en kontrollsak i ytterste konsekvens ende med et mistillitsforslag. Dét risikerer ikke Solberg, men kontrollsaken kan ende med et vedtak om kritikk.

3) Tillit i partiet

Erna Solberg er valg til Høyre-leder frem til neste landsmøte. Det skal holdes i mars 2025.

Det er tilliten i partiet som til syvende og sist avgjør om hun blir sittende eller ikke.

Hvis Solberg trekker seg fra vervet, vil det kalles inn til et ekstraordinært landsmøte for å velge ny leder.

Denne uken gjorde Aftenposten også en rundspørring hos Høyres ordførere. En av dem mener Solberg gjør klokt i å ta permisjon nå. Et flertall av de som svarte sier det er for tidlig å avgjøre om partiets statsministerkandidat ved stortingsvalget i 2025 skal hete Erna Solberg.

Tidligere har Aftenposten også snakket med Høyres fylkesledere. De uttrykte tillit til Solberg, men flere uttrykte mistillit til Sindre Finnes.

– Det må de finne ut av seg imellom, så må partiet ta det videre derifra, sa Harald Furre, leder av Agder Høyre.

4) De ubesvarte spørsmålene

– Fullstendige aksjelister

Erna Solberg har lagt frem en liste som viser over 3600 aksjehandler ektemannen gjorde mens hun var statsminister.

Den inneholder bare navn, dato og antall verdipapirer Sindre Finnes har kjøpt eller solgt aksjer. Men den mangler beløpene han har handlet for og klokkeslett. Også kursdata for Finnes' derivathandel derivathandelMer avanserte verdipapirer, ofte med høyere risiko. er utelatt – noe han har bedrevet i stor stil.

Høyre har bekreftet at det har fjernet noen opplysninger fra listene de fikk av Finnes.

Listen har ikke blitt kvalitetssikret av en tredjepart. Flere partier krever at Solberg legger frem en fullstendig liste. De mener en komplett liste er nødvendig for å beregne nøyaktig størrelse på Finnes’ aksjeposter. Størrelsen har betydning for å avgjøre habilitet.

– Vi trenger full åpenhet, og da er ikke redigert lister veien å gå, sier blant annet Frode Jacobsen (Ap).

Solberg argumenterer for aksjeprisene og klokkeslettene for handler er personopplysninger og at det er Sindre Finnes som eier disse opplysningene.

– Inhabil i flere saker?

Ektemannens aksjehandler kan ha gjort Erna Solberg inhabil i flere saker hun behandlet i regjering da hun var statsminister.

Selv har Solberg trukket frem Hydro som et selskap hun kan ha vært inhabil overfor.

Solbergs regjering lot Hydro og kraftselskapet Lyse overta det store kraftverket Røldal-Suldal på Vestlandet i 2020. Da vedtaket ble fattet eide Solberg og ektemannen Sindre Finnes aksjer for om lag 200.000 kroner i Hydro.

Det er fortsatt uklart om det er flere slike saker der Solberg kan ha vært inhabil.