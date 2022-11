Ny bunnotering for Arbeiderpartiet: – Det er en sjokkerende utvikling

17,1 prosent av velgerne sier at de vil stemme på Ap i Norstats siste måling for Aftenposten og NRK. Det er historisk dårlig.

Jonas Gahr Støre trenger en opptur på målingene. Ap håper gårsdagens enighet om budsjett med SV vil hjelpe.

Odd Inge Aas Journalist

6 minutter siden

«2022, det har vært litt av et år! Og vi er fortsatt ikke ferdige med det». Jonas Gahr Støre snakket ikke om Aps formkurve på meningsmålingene. Han snakket til Equinors høstkonferanse om krigen og alt hva den har gjort med Europa og Norge.

Kanskje henger de to tingene sammen. 17,1 prosent er tidenes svakeste Ap-tall på Norstats måling for Aftenposten og NRK. Ap har nå vært under 20 prosent i fem måneder på rad.