H og Frp får flertall i ny måling. Sp nærmer seg sperregrensen.

Kan vi få en ny Høyre/Frp-regjering igjen i 2025? Erna Solberg omtaler det som et «sannsynlig utfall» med et valgresulat tilsvarende Aftenpostens ferske måling.

Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Sylvi Listhaug kan styre landet sammen – dersom valgresultatet i 2025 blir tilsvarende tirsdagens måling fra Norstat.

1. nov. 2022 18:00 Sist oppdatert nå nettopp

Norstats meningsmåling for november for Aftenposten og NRK viser flertall for Høyre og Frp.

– Dagens regjering er mer opptatt av å reversere og frata folk valgfrihet enn å styre landet, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til Aftenposten.