Kåre Reinfjell (100) bodde hjemme til i fjor: – Man vil helst det

Det må finnes flere løsninger for eldre som hverken kan bo hjemme eller er klare for sykehjem, mener Erna Solberg (H). Nå lanserer hun Høyres største valgkampløfte i eldreomsorgen.

Det gikk fint å flytte til omsorgsbolig for Kåre Reinfjell. Men det er ikke det samme som å bo hjemme. Vis mer

Det klirrer i rosemalte tefat og kopper i den lille leiligheten i Mosjøen. På hyllen står et brev fra Kong Harald.

«Mine hjerteligste gratulasjoner i anledning av deres 100-års fødselsdag», hilser monarken.

Frem til desember i fjor bodde Kåre Reinfjell hjemme. Så flyttet han inn i en omsorgsbolig. Her får han litt mer hjelp. Overgangen har gått fint, men det er ikke helt det samme.

– Det er så rart med det. Det har gått bra, men hjemme er nå best, sier Reinfjell til Aftenposten.

Borte bra. Hjemme best.

– Man vil helst bo hjemme. Så lenge det går an.

Da Erna Solberg (H) besøkte Kåre Reinfjell, var bordet dekket på. Vis mer

Reinfjell har kledd seg i hvit skjorte og grå dressbukse. Et mylder av journalister, fotografer, eks-statsministre og lokalpolitikere har stappet seg inn i stuen hans.

– Det er nå kjekt å få besøk, sier han.

Eks-statsministeren er Høyre-leder Erna Solberg, og hun er i disse dager på valgkampturné i Nord-Norge. Hun strekker frem en hånd.

Erna Solberg (H) lanserer partiets tredje nasjonale valgløfte. Vis mer

– Erna! Kjekt å hilse på deg, sier hun.

Fakta Her er Høyres valgløfter i eldreomsorgen Alle kommuner skal kartlegge behovet for flere faglærte i hjemmesykepleien. De uten helse- og sosialfaglig utdanning i de brukerrettede omsorgstjenestene skal på sikt få mulighet til å bli faglært.

Sette en nasjonal ambisjon om ti prosent færre ufaglærte i de brukerrettede omsorgstjenestene innen 2030, med vekt på hjemmesykepleien.

Kommunene må bygge flere tilrettelagte boliger, det være seg trygghetsboliger, demenslandsbyer eller nye boformer hvor pleietrengende bor i nærheten av andre.

Kommunene må bygge flere heldøgns omsorgsplasser, særlig for mennesker med demens.

Økt rekruttering til hjemmesykepleien gjennom for eksempel flere prosjekt med sommerjobb for 16-18-åringer.

Flere kommuner skal gjennomføre forebyggende hjemmebesøk med oppfølging og ta i bruk mer velferdsteknologi. Vis mer

Hun lanserer nå Høyres tredje nasjonale valgkampløfte:

Flere i hjemmetjenesten skal bli faglærte, og kommunene skal bygge flere tilrettelagte boliger for eldre.

Innen 2030 skal andelen ufaglærte i de brukerrettede omsorgstjenestene være redusert med 10 prosent er Høyres ambisjon.

– Eldreomsorg dreier seg selvfølgelig mye om hender, men det dreier seg også om kompetanse, sier Solberg til Aftenposten.

Fakta Så mange ufaglærte er det i brukerrettede omsorgstjenester I 2021 var det 72 534 årsverk i hjemmetjenesten, viser tall fra SSB. Andelen personell uten helse- og sosialfaglig utdanning på 23,6 prosent av alle årsverk i brukerrettede omsorgstjenester, viser tall fra Helsedirektoratet. Høyres løfte ville i 2021 betydd ca 3500 færre ufaglærte totalt. Vis mer

Datter til Kåre Reinfjell er glad for at hennes far har flyttet. – Det har vært lettere. Når vi drar et sted er det trygt at han har folk rundt seg. Jeg kan ringe og så kommer de med en gang, sier Marianne Balto. Vis mer

Utfordringene i eldreomsorgen står i kø. Stadig flere eldre vil trenge hjelp, men færre vil bli pleiere. Rekruttering er vanskelig. Søkertallene til utdanning innen helse går ned.

Fakta Så mange eldre blir vi i Norge I løpet av dette tiåret, innen 2030, vil det for første gang være flere eldre enn barn i Norge. I 2060 vil antall over 80 år være tredoblet sammenliknet med 2020. Antall over 90 år vil nær femdobles innen 2060. Antall personer med demens vil doble seg fra 2020 til 2050, fra 101.118 personer til 238.499. Kilde: Tall fra SSB. Vis mer

– Hvordan skal dere rekruttere flere til hjemmetjensten når færre vil jobbe med helsefag?

– De konkrete tiltakene er at vi gir de ufaglærte utdanning og kompetanse. Men så tror jeg det er viktig at for å beholde de som jobber i sektoren at vi gir dem en opplevelse av at man faktisk ser dem. Det gjør man blant annet med å sørge for at de får ta del i etter- og videreutdanningsprogrammer, sier Solberg.

Høyre går også til valg på at kommunene skal bygge flere heldøgns omsorgsplasser, flere tilrettelagte boliger og at flere kommuner skal sette i gang forebyggende hjemmebesøk.

Samtidig er et av Erna Solbergs valgløfter at hun vil at skatter og avgifter skal holdes nede i Høyre-styrte kommuner.

– Hvordan kan du love ekstra økning i en ganske stor budsjettpost?

Erna Solberg (H) er på turn i Nord-Norge ved inngangen på valgkampen. Vis mer

– Hvert eneste år øker vi pengene til kommunene når antallet eldre øker. Vi har i vårt alternative budsjett la vi inn penger til sykehjemsplasser. Det gjorde vi også hvert eneste år da vi satt i regjering, sier Solberg og sier:

– Dette har vært en prioritet for oss, og det kommer til å fortsette å være det.

Hun mener politikerne lenge vært veldig fokusert på grunnleggende omsorg og pleie.

– Det skal vi selvfølgelig ha. Men for folks livssituasjon er det å være i aktivitet, det å bruke frivilligheten, bidra til at det er noe som skjer, en ekstremt viktig del. Det gjør også at folk klarer seg bedre.