Drama rundt mulig vraking av Trettebergstuen som kvinnepolitisk leder

På et møte i Aps kvinnenettverk onsdag kveld kom det sterke reaksjoner på at Anette Trettebergstuen kan bli vraket fra posisjonen i Aps ledelse.

Anette Trettebergstuen har vært leder i Arbeiderpartiets kvinnenettverk siden 2019. Nå kan hun miste vervet. Her er hun i samtale med statsminister Jonas Gahr Støre like etter regjeringsskiftet i oktober 2021.

20.04.2023 10:23 Oppdatert 20.04.2023 10:35

På det planlagte teams-møtet i Aps kvinnenettverk tok Vadsø-ordfører Wenche Pedersen ordet.

Hun sa at det er «helt bort i natta» at Trettebergstuen ligger an til på bli vraket som kvinnepolitisk talsperson til fordel for stortingsrepresentant Cecilie Myrseth fra Troms.

«Arbeiderpartiet vraker ikke sin egen likestillingsminister», sa Pedersen på møtet. Det forteller flere kilder til Aftenposten, og Pedersen bekrefter det selv.

– Det stemmer, sier hun.

– Jeg reagerer på at noen vil utfordre Trettebergstuen. Hun har gjort en kjempejobb som kvinnepolitisk leder, og det er en stor fordel for kvinnebevegelsen å ha henne i de posisjonene hun har i dag, sier Pedersen til Aftenposten.

Flere som deltok på møtet skal ha gitt uttrykk for at de motsetter seg vrakingen, får Aftenposten opplyst.

Trettebergstuen skal da ha sagt at dette er en diskusjon hun ikke kan gå inn i, som kvinnepolitisk leder.

Leder av kvinnepolitisk nettverk er som partiets nr. 4, etter ledertrioen, sikret plass i Aps sentralstyre.

Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med Trettebergstuen torsdag morgen, men har foreløpig ikke fått svar.

Drama i nord

Dramaet rundt kvinnepolitisk leder er bare en del av kabalen som nå legges i Aps valgkomité. Ny ledelse og nytt sentralstyre skal velges på landsmøtet som begynner 4. mai.

Både Dagbladet og TV 2 har meldt at det nå ligger an til at næringsminister Jan Christian Vestre ligger an til å bli ny nestleder, sammen med kunnskapsminister Tonje Brenna.

Kilder med kjennskap til valgkomiteens arbeid, sier det samme til Aftenposten.

Det betyr i så fall at fiskeriminister Bjørnar Skjæran fra Nordland må ut.

Det får konsekvenser for kaballeggerne, som både må ta hensyn til geografi og kjønn.

Dersom Skjæran vrakes, vil Ap kunne stå med en ledelse uten noen med bosted nord for Dovre.

De tre nordligste fylkene i Arbeiderpartiet har dessuten holdt seg med en egen rotasjonsordning for representasjon i sentralstyret.

Det er normalt ikke plass til representanter fra alle de tre fylkene i sentralstyret, og det har derfor gått på omgang å representere Nord-Norge.

Det er nå delte meninger om hvor sterkt denne ordningen står - om den er en avtale, en sedvane eller en tradisjon.

Cecilie Myrseth har sittet 8 år i Aps sentralstyre, og med Skjæran som nestleder var sentrale folk i Finnmark Ap av den klare oppfatning av det nå var Finnmarks tur. At Troms og Cecilie Myrseth har gått for gjenvalg, har derfor provosert.

Aftenposten har i lengre tid forsøkt å få fylkeslederen i Troms Ap til å avklare hvordan denne ordningen fungerer, og om fylket ser seg bundet av den - uten hell.

Dystert bakteppe

Valgkomiteen ledet av LO-leder Peggy Hessen Følsvik har siden januar jobbet med å sette sammen forslag til Arbeiderpartiets nye ledelse.

Partiet ligger elendig an på målingene før høstens kommunevalg. Ap har siden i fjor høst ligget godt under 20 prosent på målingene, og har ved flere målinger vært helt nede 15–16 prosent.

Dagens ledelse består av partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng. Partiet hadde tidligere to nestledere, men har bare hatt én etter at Hadia Tajik trakk seg i fjor vår.