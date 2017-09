Venstre-topp mener partiet bør gå inn i regjering

– Vi bør først forsøke å få etablert førstevalget vårt, en blågrønn regjering, sier Bjørlo til Aftenposten.

– Det er definitivt det beste alternativet. Men det er gode argumenter for å søke regjeringsmakt, selv om det ikke lar seg realisere.

– Også om det innebærer å sitte i regjering med Frp?

– Det er borgerlig flertall. Derfor bør vi heller ha en hånd på rattet enn å sitte på Stortinget og likevel ha ansvar for politikken som føres, sier Bjørlo, som er ordfører i Eid i Sogn og Fjordane.

Få hånden på rattet i miljø- og distriktspolitikken

Han mener det viktigste argumentet for at Venstre bør gå inn i regjering, er at det gir mulighet til å få ansvaret for klima- og miljøpolitikken.

– Det er viktig å dreie miljøpolitikken, men også distriktspolitikken, i vår retning, sier Bjørlo.

Han mener statsminister Erna Solberg må ta ansvar for at integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) ikke kan fortsette med en så splittende retorikk som hun har hatt i valgkampen. Det vil være avgjørende for at Venstre kan gå inn i regjering med Frp.

– Bedre med Raja som justisminister enn Amundsen

Også tidligere finansbyråd og nærings- og kulturbyråd for Venstre i Tromsø, Jonas Stein, mener Venstre bør gå inn i regjering nå.

– Vi har pekt på Erna som statsminister. Vi har sagt at borgerlig flertall gir en borgerlig regjering. Og det har ikke vært noen suksess å stå utenfor Regjeringen. Det rasjonelle nå er derfor å søke makt, sier Stein, som nå sitter i kommunestyret i Tromsø.

– Jeg tror mange i Venstre og i Norge hadde syntes det var greit om Abid Raja var justisminister og ikke Per-Willy Amundsen.

– Men jeg tror sentralstyret er fullt i stand til å ta gode avgjørelser om dette selv. Og det er ingen krise om det blir det ene eller andre. Men jeg mener det er prinsipielt riktig av et politisk parti å søke makt.

Etter mandagens valg vil ikke en regjering bestående av Høyre, Frp og Venstre ha flertall på Stortinget. Også KrF må med for få et flertall bak Regjeringen.

– Det er helt uaktuelt, sa KrF-leder Knut Arild Hareide på valgnatten.

Grande taus

Også i KrF peker mange på integreringsminister Sylvi Listhaug «splittende retorikk» som et hinder for at KrF kan gå inn i regjering.

Tirsdag ettermiddag møttes Venstres sentralstyre i Venstres hus i Oslo for å diskutere regjeringsspørsmålet.

Venstre vil ha en blågrønn regjering, men Trine Skei Grande var ikke like avvisende som KrF overfor Frp i den avsluttende partilederdebatten i Vandrehallen i Stortinget valgnatten.

– Nå skal vi snakke sammen og finne en strategi, sa hun.

Overfor Aftenposten tirsdag vil hun ikke gå nærmere inn i dette før sentralstyremøtet.

– Hvordan reagerer du på at enkelte i Venstre nå tar til orde for å gå i regjering med Frp?

– Uansett hvordan du stiller spørsmålet, så vil jeg ikke si noe mer om dette nå, sa Grande.

– Er det realistisk å tro vi kan ende med ett sentrumsparti i regjering og ett utenfor?

– Vårt mål er å stå samlet med KrF. Vi tror vi da kan få presset politikken mot sentrum.

– KrF er tydelig på at de ikke vil inn i Regjeringen. Betyr det da at heller ikke du vil inn i en regjering med Frp?

– Nå skal vi snakke sammen, og så må vi ta med oss våre ulike utgangspunkt og se hvordan vi får til best politikk.

Fra blåblått til blågrønt?

– Vi har pekt på Erna som statsminister, og vi vil ha en blågrønn regjering. Det kommer til å være vårt utgangspunkt i samtalene på borgerlig side i dagene fremover, sier Grande.

Sentralstyremedlem i Venstre og tidligere Oslo-byråd Guri Melby sier til NRK at det er helt naturlig at regjeringsspørsmålet kommer på bordet i sentralstyremøtet tirsdag.

– Vi trenger å få oversikt over hvilke alternativer vi har, og det må vi snakke gjennom, sier hun.

– Så du utelukker ikke regjeringssamarbeid med Frp?

– Nei, jeg utelukker det ikke, selv om jeg mener det er lite sannsynlig, sier Melby.