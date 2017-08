Civita-lederen om Sylvis reise: – En unødvendig provokasjon

Samme dag som sjefen Erna Solberg skal i en viktig debatt med sin utfordrer Jonas Gahr Støre og finansminister Siv Jensen legger frem saken om nytt radiumhospital, stjeler innvandringsminister Sylvi Listhaug showet.

Hun har reist på en politisk harrytur til Stockholm og bydelen Rinkeby med norsk presse på slep.

Civita-leder Kristin Clemet sier til Aftenposten at hun ikke liker Sylvi Listhaugs reise til bydelen Rinkeby i Stockholm.

– Dette er et åpenbart valgkamp utspill, og det virker unødvendig polariserende, sier den tidligere høyrepolitikeren.

Ørn Borgen

Hun viser til at dette tar oppmerksomheten vekk fra en rekke andre saker som bør diskuteres i valgkampen.

– Det gjelder både blant politikerne og i mediene, fordi denne saken blir så dominerende. Listhaug vet hva hun gjør. Reaksjonene blir voldsomme og hun vet at det er mange som liker dette. Det er mange som ikke er enig med meg, sier Clemet som mener er det er helt OK å reise til Sverige på studietur. Men hun reagerer på tidspunktet mindre enn to uker før et valg, når hensikten bare er å studere det som går dårlig.

Listhaug om sitt besøk i Stockholm: Er ikke her for å bli tatt bilde av

Clemet forstår også den svenske statsrådens reaksjon.

– Tror du dette vil skade forholdet mellom Norge og Sverige?

– Nei, det er å trekke det litt for langt, men det kan nok skape litt irritasjon, sier Kristin Clemet, leder av tankesmien Civita.

Solberg om Listhaug

Statsminister Erna Solberg (H) sier Sylvi Listhaug (Frp) må passe på at det hun sier er i overensstemmelse med det myndighetene lokalt sier om situasjonen.

– Det er ingen tvil om at når en statsråd reiser en uke før valget, så er det for å illustrere deler av politikken man står for. Så må Sylvi passe på at det hun sier er i overensstemmelse med det myndighetene lokalt sier, sier Solberg til VG på spørsmål om hvorvidt Listhaugs reise til Sverige er et valgkampstunt.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at Høyre burde ha stanset Listhaugs besøk, sier han til Dagbladet.

Støttepartiene er irriterte

Frp har fått altfor fritt spillerom til å drive dobbeltkommunikasjon i regjering, mener KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Frp har i for stor grad fått drive en dobbeltkommunikasjon. Når var det statsråder som blant andre Sylvi Listhaug sist uttalte seg om regjeringens politikk, spurte Hareide da han tirsdag møtte til partilederutspørring i regi av Dagbladet.

,Audun Braastad / NTB scanpix

Den svenske innvandringsministeren avlyste møte med sin norske kollega, i Stockholm tirsdag. Hun ville ikke bli innblandet i den norske valgkampen.

– Ja, vi er i valgkamp, men du er statsråd 24 timer i døgnet. Da må du stå for regjeringens politikk, sa KrF-lederen, som flere ganger har kritisert Listhaugs retorikk og politiske utspill, blant annet det om å sette menneskerettighetene til side for å internere asylsøkere med uavklart identitet, som har fått avslag på søknaden.

Et utspill om å sette menneskerettighetene til side trodde jeg ikke vi skulle oppleve i en norsk valgkamp, fremholdt Hareide som la til at «en grense trodde jeg det skulle være».

– Jeg registrerer at den svenske ministeren har takket nei til å treffe den norske integreringsministeren, nettopp fordi hun opplever at dette er del av enn norsk valgkamp. Vi har ikke svenske tilstander, det har politiet og forskere vært tydelige på. Da er det er viktig at vi ikke bidrar til en større frykt enn det som allerede er i det norske samfunnet, sa Hareide.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Venstres Abid Raja er også kritisert Rinkeby-turen til Listhaug, som heller ikke han mener en reell jobbreise for statsråden.

Les også:

Aftonbladet hevder Norges regjering advarte mot Listhaugs besøk. UD avviser det.

– Du drar ikke på læringstur 12–13 dager før valget. Og det at hun prøver å late som det, er bare for dumt. Jeg synes det er veldig unorsk at man bruker statsrådsposten sin på å blande inn en annen stat i den norske valgkampen. Det undergraver Norges renomme, men kan også potensielt forsure forholdet til vårt naboland, sier Raja.

Tidligere Frp-politiker mot Listhaug

En tidligere stortingsrepresentant fra Frp anklager innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) for å skape hat og frykt. Erna Solberg ber Listhaug passe på.

– Vi har en integreringsminister som aldri har bidratt til å integrere ett eneste menneske, skriver tidligere stortingsrepresentant og FpU-formann Jan Erik Fåne på sin Facebook-side, ifølge Dagens Næringsliv.

Erlend Aas, / NTB scanpix

Han fortsetter med å hevde at målet hennes er å «skape motsetninger, hat, frykt og mistenksomhet» og skriver at han vil ta et annet valg i det kommende stortingsvalget enn tidligere, og Sylvi Listhaug er årsaken.

– Det er uanstendig, umoralsk og veldig farlig. Og hun får tydeligvis lov til å gjøre akkurat som hun vil av folk som burde vite bedre, skriver han.

Ambassadør advarer

Tidligere norsk ambassadør i Stockholm Kai Eide, som i sin tid var statssekretær for Høyre-statsminister Jan P. Syse, skrev dagen før Listhaugs avreise følgende på sin Facebookside:

«I morgen skal Sylvi Listhaug besøke Stockholm "for å lære" ... Den er for drøy. Hun skal til Rinkeby, den forstaden av Stockholm som har hatt de største problemene. Jeg lurer på hvorfor hun ikke har reist før – hvis hensikten er " å lære". Nei, selvsagt er det ikke læring hun er opptatt av – mindre enn to uker før valget. Hun er ute etter å kunne si; "jeg var vært der selv og sett med mine egne øyne! Slik skal vi ikke ha det." Det dreier seg om å få temperaturen opp i den norske debatten. Vi skal få høre mye demagogi om "svenske tilstander" i dagene som kommer,» skriver Eide, og fortsetter:

«Jeg synes det er bra at norske regjeringsmedlemmer drar til Sverige. Det er mye vi kan lære der, noe en rekke internasjonale oversikter viser. Men dette handler ikke om å lære.»