Ap-topper vil evaluere ledelsen etter valgnederlaget

Klokken 14.00 samles det mektige sentralstyret i Ap på partikontoret. Etter planen skulle de feire valgseier, men i stedet starter arbeidet med å forstå hvordan det hele kunne gå så galt.

– Tema er valgresultatet. Sentralstyret er organet for alle de som kommer fra fylkene. De skal dele sine erfaringer, og diskutere hvordan vi skal jobbe videre, sier nestleder Trond Giske på vei inn.

– Trengs det en havarikommisjon?

– Nei, det er ikke et havari, vi har gjort et dårlig valg. Jeg har vært med på verre. I 2001 var det mer alvorlig for oss, og mange lurte på om vi ville reise oss. Nå kommer vi til å reise oss ganske raskt. Vi har et flertall av stemmene for et skifte, men Ap gjør det for dårlig. Vi får snakkes om hvordan vi kan gjøre det bedre neste gang, og hvordan vi kan bruke den litt mer åpne parlamentariske situasjonen til å få innflytelse.

– Hvor bredt har strategien vært forankret?

– Det har vært forankret i både sentralstyret og landsstyret, men den fortellingen har ikke truffet godt nok blant folk, og det må vi ta en lærdom av.

Ønsker ikke indre strid og persondiskusjoner

Giske sier partiet skal gå gjennom valgkampen, men sier han mener det ikke er aktuelt å diskutere endringer i ledelsen.

– Nei, vi er omforent om at vi har felles ansvar for det som har skjedd og det som skal skje.

– Så du ønsker ikke en diskusjon nå, om hvem som skal sitte i ledelsen i Ap?

– Nei, det kan jeg si veldig klart. Det Ap trenger nå, er ikke persondiskusjoner og indre strid. Vi skal evaluere valget og bruke mulighetene for å påvirke.

– Andre partiledere har trukket seg etter dårlige valg, hvorfor skal ikke Støre gjøre det?

– Det er jo ikke hans ansvar, vi har stått sammen om strategien, vi har stått sammen om valgkampen og vi er et lag.

– Hvis du ikke skal ha en diskusjon om ledelsen etter et valg som dette, når er det naturlig å ha det?

– Jeg tror ingen ønsker en persondebatt i Ap etter dette, og jeg har ikke hørt om noen som har ønsket et skifte.

Vil snu alle stener i prosessen videre

Jon Rolf Næss, leder i Aust-Agder Ap og medlem av sentralstyret, sier partiet nå må snu alle stener, og selv om han tror Jonas Gahr Støre er rett mann for partiet, må det være åpent for å diskutere ledelsen.

– Min konklusjon er at vi har gjort et dårlig valg, og trenger litt tid på å evaluere hva som har skjedd, rett og slett. Det har vi tid til. Det er to år til neste valg, og vi må trekke pusten og bruke tiden.

– I hvilken ende starter dere?

– Vi må starte med hva som har skjedd helt fra i vår, da valgkampen ble dratt i gang. Vi må ta en runde i hele organisasjonen. Her må alle være med. Vi har tusenvis av mennesker som har vært ute i gatene og stått på stands, og de må få si sitt. Så må vi trekke noen konklusjoner etter hvert.

Arbeiderpartiet gjorde sitt dårligste valg siden 2001 mandag. Partiet fikk bare 27,4 prosent oppslutning. Det er en nedgang fra 2013, da det fikk støtte fra 30,8 prosent av velgerne. Selv om både Sp, SV, Rødt og MDG gikk frem, betyr Ap-nedgangen at den borgerlige regjeringen kan fortsette.

– Hva har gått galt?

– Jeg tror dette er summen av mange ting. Det er vanskelig å peke på enkeltsaker.

– Det er en diskusjon om Støres posisjon, hva tenker du om det?

– Det synes jeg er veldig enkelt å si han har gjort en glimrende jobb. I debatter har han gjort det godt, og han har ligget helt på topp. Hans jobb har vært formidabelt god, og det har vært en god stemning i organisasjonen, og det er ikke han som skal få skylden for dette her.

– Er hans økonomiske forhold tatt oppmerksomhet fra politiske saker?

– Det vet jeg ikke, men det kan være. Det må vi evaluere og se på. Men vi har gått ned på målingene lenge.

– Trenger man en diskusjon om ledelsen av partiet?

– Det vil være en del av det, tror jeg. Vi må diskutere alt, og det er mange steiner som skal snus.

Mener det er mange gode lederkandidater i Ap

– Er Støre rett mann til å få Ap på beina igjen?

– Det tror jeg godt han kan være, men det må vi finne ut av. Jeg har syntes han har gjort en veldig god jobb, og det er det mange som er enige i. Jeg synes ikke det er noen lederdiskusjon nå.

– Kan Trond Giske også være rett mann til å lede Ap?

– Det som er gøy med Arbeiderpartiet, er at vi har mange gode lederemner. Vi har Trond Giske, vi har Hadia og vi har et knippe nå som kommer fra bunnen av. AUF har gjort en kjempejobb. så ledelse, det skal vi klare å finne fremover.

– Men det er ikke sikkert det blir den ledelsen fremover, som har sittet til nå?

– Det er det altfor tidlig å svare på nå.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen sier han har full tillit til Jonas Gahr Støre, til tross for nedturen.

– Nå skal vi ha en diskusjon, så får vi ta evalueringen videre.

– Trenger dere en diskusjon om partiledelsen?

– Nei, dette er ikke tiden for en persondiskusjon.

Johansen mener Støre er Aps beste

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo sier alle stener skal vendes, men han understreker at Jonas Gahr Støre bør bli sittende.

– Han er den beste lederen vi kan ha. Men situasjonen er slik at vi ikke greide å vinne dette valget. Frp sitter fremdeles i regjering med Erna Solberg som statsminister.

– Er du fornøyd med Støres innsats i valgkampen?

– Jeg er ikke fornøyd med at vi ikke fikk et skifte. Da er det mange av oss som ikke har levert godt nok. Det å vinne et valg er ikke et enmannsshow.

– Du åpner ikke for noen lederdiskusjon?

– Det er helt unødvendig.