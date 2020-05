Storbritannia forlot EU ved midnatt norsk tid fredag 31. januar 2020. Det betyr at landet også har forlatt EØS.

En overgangsperiode ut året gjør at det foreløpig trolig blir få praktiske endringer for folk og bedrifter. Overgangsordningene dekker også Norge.

Overgangsperioden kan forlenges med ett til to år, men den britiske regjeringen har så langt hatt et klart standpunkt om at forlengelse ikke er aktuelt. En endelig beslutning må tas innen 1. juli.