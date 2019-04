– Vi skal skape et festningsverk av Ap-ordførere mot høyrepolitikk.

Dette utsagnet kom Ap-leder Jonas Gahr Støre med i sin landsmøtetale. Han har tidligere gitt uttrykk for at han mener at alt fra renhold og renovasjon til eldreomsorg og storkjøkken helst skal utføres av kommunalt ansatte i norske kommuner, og det bekrefter han overfor Aftenposten.