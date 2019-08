– Lammerull er populært. Og jordbærsyltetøy. De er sikkert vant til dette pålegget.

På kjøkkenet på Ibestad sykehjem i Troms står kokk og kjøkkensjef Dagfinn Edvardsen og finsnitter sylteagurk til et annet pålegg til beboerne: Italiensk salat. En stor stålbolle er fylt til randen med andre finsnittede grønnsaker og majones.

I en annen ende av lokalet står flere nystekte Kvæfjord-kaker – eller verdens beste, som den også kalles – til avkjøling.

– De setter stor pris på at det er eget kjøkken her, sier Anita Dahl Solbakken, leder av seksjon helse, sosial og omsorg i kommunen.

Hun har lovet eldre bedre mat på sykehjem, men har hun penger til kokk? Det er en av åtte utfordringer eldreministeren Sylvi Listhaug må gi svar på etter hvert.

Matlukt en del av regjeringens kvalitetsreform

Å få matlukten tilbake på landets sykehjem er blitt en kampsak for regjeringen. Saken har stor støtte i andre partier. Mange kommunestyrer ønsker å gå tilbake på tidligere vedtak om å lage all mat på store sentralkjøkken for så å sende den ut til ett eller flere sykehjem derfra.

Regjeringen har etablert et eget tilskudd til kommuner som ønsker å renovere, bygge eller etablere kjøkken på eksisterende sykehjem og i omsorgsboliger.

– Dette tiltaket vil skape både matlyst og aktivitet, og det skaper matglede og gode minner for de eldre, sa Frps tidligere eldreminister Åse Michaelsen da hun i mai i år presenterte ordningen.

De første kommunene kan søke om tilskudd allerede fra 1. oktober i høst. Ifølge Regjeringen er tiltaket en del av kvalitetsreformen for eldre, «Leve hele livet» hvor mat og måltider er et av hovedtemaene.

Mener spasertur og aktiviteter er viktigere

Men i en undersøkelse blant 2700 sykepleiere på sykehjem og i hjemmebaserte tjenester oppgir et flertall at det er andre ting enn eget kjøkken de ville prioritert hvis hensikten er å øke trivselen for beboerne.

Mens drøyt én av ti mener at å lage maten på eget kjøkken er det viktigste, svarer drøyt tre av ti at en tur i frisk luft minst tre ganger i uken er viktigst.

Drøyt fire av ti mener minst én times systematisk aktivisering innendørs med alt fra sang og dans til vaffelsteking vil være viktigst for økt trivsel.

Svaret overrasker ikke Sykepleierforbundet

Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund mener at både god mat, frisk luft og daglig aktivitet bør være en selvfølge for sykehjemsbeboere.

– Politikere sier alltid at de må prioritere. I dette tilfellet sier de altså at kommuner kan få penger til å bygge kjøkken, men ikke til å ha nok ansatte til å ta seg av eldre syke slik at de kan få frisk luft eller daglige aktiviteter, som vil øke trivselen, mener hun.

Fakta: Om undersøkelsen 10 000 tilfeldig utvalgte sykepleiere i hele landet ble invitert til å delta i en e-postundersøkelse om tilbud i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

Undersøkelsen er utført av Sykepleierforbundet og Enalyzer i samarbeid med Aftenposten

Sykepleierne er medlemmer av Norsk Sykepleierforbund i KS-området. Oslo-sykepleiere har eget tariffområde og er derfor ikke med i undersøkelsen.

Spørreundersøkelsen fant sted våren 2019.

2700 sykepleiere svarte. Av disse jobbet 45.5 prosent på sykehjem, 32.7 prosent i hjemmesykepleien og de resterende på annen institusjon, i omsorgsbolig, bokollektiv og annet.

Overbevist om at kjøttkakeduften øker trivselen

Harald Normann i Pensjonistforbundet tror både brukere og beboere har et annet inntrykk enn sykepleierne.

– Det er summen av tiltak som øker trivselen. Jeg er hellig overbevist om at når vi får gjort noe med mat på sykehjem, får kjøttkakeduften tilbake, så vil det øke trivselen. Økt appetitt vi føre til mer energi og dermed vil trivselen totalt øke, sier han.

Anita Dahl Solbakken, som er øverste administrative leder for pleie- og omsorgstjenestene i Ibestad i Troms, er selv sykepleier og overrasket over sykepleiernes svar. Hun hadde trodd at flere ville ha svart at eget kjøkken var det viktigste.

– Men jeg tenker at det ene ikke bør utelukke det andre, sier hun. Samtidig poengterer hun at det er mange andre fellesaktiviteter som ikke treffer alle – fordi de eldre har individuelle ønsker.

– Mat og måltider er også en aktivitet, og de treffer alle, sier hun.

Eget kjøkken krever flere ansatte

Denne dagen er det nystekte sveler som venter beboerne i kaffepausen. Hun antyder at det går med 2,3 – 2,4 årsverk når brød skal bakes, middag lages og ukens måltider skal planlegges, lages og serveres.

Nå bygger kommunen nytt sykehjem og planlegger stort nytt kjøkken for både å betjene sykehjemmet, omsorgsboliger og folk som bor hjemme.

Stortinget har signalisert at det vil være en god ide med «én times aktivitet for alle eldre på sykehjem hver dag.» Men virkemiddelet for å få egne kjøkken er mer konkret enn tiltaket for å få til økt fysisk aktivitet: lovfestet krav om ergoterapeutstilling i kommunen.

Den norske eldreministeren lovpriser nyskapning i Århus: studenter, barnehage og pleietrengende under samme tak.

Etterlyser eldreopprør

Eli Gunhild By etterlyser et eldreopprør og mer oppmerksomhet i valgkampen:

– Vi har ikke hatt et eldreopprør siden Per Hovda i 1990. Det førte til en milliard kroner hvert år på nittitallet. Det tilsvarer nesten 2 milliarder nå. Da kunne de både ha bygget kjøkken og sørget for flere ansatte og gitt de eldre på sykehjem en verdig eldreomsorg.