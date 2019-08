Toppene i Oslo-politikken, Raymond Johansen (A) og Eirik Lae Solberg (H) får følge av andre partier som mener at det er en dårlig idé å svekke byvekstpakkene, selv om noen gjerne vil bruke mer penger på distriktene.

Byrådsleder Raymond Johansen hever pekefingeren for å understreke poenget:

– Pengene fra staten i byvekstavtalen her i Oslo går i hovedsak til å bygge ut kollektivtrafikken.

– Utspillet fra Sps ledelse splitter landet. De setter landsdeler opp mot hverandre. Jeg er enig i at det trengs næringsutvikling i distriktene, men det hjelper ikke ved å ta penger fra kollektivutbyggingen i de store byene, sier han.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad lanserte i Aftenposten søndag nå forslaget om det de kaller bygdevektsavtaler.

Les saken her: Slik vil Sp ta 12 milliarder fra byene og gi til de svakeste kommunene

Flytte på 12 milliarder

Sp vil omprioritere 12 av de 60 milliardene i nasjonal transportplan (2017–2029) til nye bygdevekstavtaler som skal skape næringsutvikling, arbeidsplasser og befolkningsvekst i kommuner som sliter. Dette for å dempe presset på byene.

Byrådslederen sier at det ikke finnes noe «simsalabim» i politikken som får byer til å slutte å vokse. Han minner om at det er en trend verden over at byer vokser.

– Når vi vet at byene fortsetter å vokse er spørsmålet hvordan folk reiser. Dersom vi ikke bygger nye T-banetunneler, Fornebubanen og øker antall avganger, så er det oppskrift på kø, trafikkork og kaos, slik situasjonen var på 1980-tallet. Oslo var et eneste stort veikryss, understreker han.

Johansen mener det Sp foreslår vil være svært negativt for næringslivet i distriktene som vil oppleve enorme køer når det skal levere varer til byene.

Han minner om at Parisavtalen fortsetter at veksten i transportsektoren i byene skal komme i bruk av sykkel, gangeveier og kollektivtrafikk.

– Det er dette byvekstpakkene skal bidra til, sier han.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Høyre: Dårlig ide

– Dette er en meget dårlig idé. Dersom Sp skulle få gjennomslag for noe slikt, ville det ramme viktige byutviklings- og bymiljøprosjekter i Oslo som Fornebubanen og ny T-banetunnel i sentrum, sier Eirik Lae Solberg.

Han viser til at det er bred enighet blant partiene i Oslo om å satse på økt kollektivtrafikk og at det er dette byutviklingspakkene skal gå til. Han har heller ikke særlig sans for å endre navnet på dem, slik Sp foreslår:

– Dette er jo nettopp infrastrukturinvesteringer som bedrer bymiljøet, sier han.

Lae Solberg sier at han vil bli meget bekymret om Sp skulle lykkes å få Ap på riksplan med på noe slikt. Oslo sliter i dag med høye boligpriser og ifølge Høyre-toppen vil et slikt forslag ikke bidra til å redusere dette presset.

Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Venstre: Angrep på miljøpolitikken

– Dette er et direkte angrep på miljøpolitikken. Vi er nødt å fortsette satsing byvekstavtalene i de store byene for å få ned de lokale utslippene. Dette går på luftkvaliteten til folk. Det å ha klimavennlige byer er viktig for å få ned Norges og verdens klimagassutslipp, sier miljø og klimaminister Ola Elvestuen.

Han legger til at Sp alltid har stått for en politikk som undergraver satsingen i de store byene.

– Dette er dessverre en innarbeidet holdning i Sp, sier han.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

SV: Ja takk, men rør ikke bypakkene

– Byvekstavtaler og distriktsvekstavtaler. Ja takk, begge deler, sier SV. Men ikke distriktsmidler på bekostningen av byvekstavtalene, sier SVs stortingsrepresentant Arne Nævra.

Han viser til at disse har vært en suksess for renere, triveligere og mer miljøvennlige byer.

– Sp prøver å ta poeng på å latterliggjøre sykkelveier som ekstravagante, selv om vi veit at det er svært lønnsomt for samfunnet, både i forhold til helse, trivsel og fremkommelighet, skriver han i en e-post.

SV vil, i motsetning til Senterpartiet nedprioritere de enorme motorveiprosjekter mellom de store byene, understreker han.

Vatn, Ola / NTB scanpix

MDG: Kutt heller motorveiprosjekter

Nasjonaltalsperson og byråd i Oslo, Arild Hermstad, skriver i en e-post at nok en gang ser vi at Senterpartiets viktigste prosjekt er å skape konflikt mellom by og bygd.

– Det er ingen motsetning mellom å satse på god byutvikling og god bygdeutvikling. Vi la frem forslag om en storstilt bygdemiljøsatsning på Stortinget for flere år siden, og vil gjerne samarbeide med Senterpartiet om å utvikle denne ideen videre. Her må pengene komme fra kutt i motorveiprosjekter, ikke fra livsviktige kollektivprosjekter, skriver han.