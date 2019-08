Det fortalte hun under en pressekonferanse i Arendal mandag formiddag. Mandag ble siktelsen mot den 21 år gamle antatte gjerningsmannen utvidet til å omfatte terror.

– Det er selvfølgelig veldig alvorlig å se at Norge nok en gang har et forsøk på terrorhandling begått av det man kaller høyreekstrem ideologi. Det er et varsko. Det er også en utrolig vanskelig situasjon for en minoritet i Norge som opplever dette, sa Solberg.

– Så er det en utrolig vanskelig situasjon for en familie som opplever at en datter er drept. I denne diskusjonen om terroren må man ikke glemme at det er en familie som opplever en tragedie med en sønn som er utøveren og en datter som er drept.

– Noen få lokale, og så kommer det folk fra Sverige

Hun varsler sikkerhetstiltak i Norge og innsats mot spredningen av ekstremisme.

– Men vi trenger et samarbeid med Sverige også. Når nynazister marsjerer i norske gater, både i Fredrikstad og i Kristiansand, er det veldig mye svensk å høre. Deres nynazister forsøker også å organisere seg i nabolandene, sier Solberg.

– Hvorfor trekker du frem Sverige?

– Sverige har hatt de største og mest organiserte gruppene i Norden knyttet til dette. Vi har sett at av dem som har kommet for å demonstrere, er det noen lokale, og så kommer det folk fra Sverige. Det er for å forsøke å løfte opp og organisere seg i nabolandene. Da er det viktig å skape motstandsdyktighet i Norge.

Ørn E. Borgen/NTB scanpix

Støtter samarbeid med teknologibransjen

Hun legger til at det også er viktig å jobbe internasjonalt, ettersom mye av radikaliseringen som skjer på nettet kan komme fra veldig mange andre land.

– Men akkurat Den nordiske motstandsbevegelsen og nynazismen har nok sitt tyngdepunkt og sine beste organisatorer i Sverige. Derfor synes jeg vi skal ha et nordisk samarbeid også, sier Solberg.

Solberg applauderer initiativ fra statsledere i utlandet hvor teknologiselskapene samarbeider med myndigheter for å unngå at deres tjenester brukes som plattformer for denne typen aktivitet.

– Men det er krevende. Det er hardt arbeid, det jobbes både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet mot ekstremisme, uansett form, noe av det aller viktigste vi gjør, sier Solberg.