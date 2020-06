Siv Jensen tviler sterkt på nytt Venstre-samarbeid

– Jeg blir veldig overrasket hvis Frps landsstyre fram mot 2021 vil anbefale et fornyet regjeringssamarbeid med Venstre, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.

– Vi har erkjent for lengst at avstanden mellom oss er for stor, sier hun.

Saken skal behandles av partiets landsstyre i september, før landsmøtet gjør sitt vedtak om strategien videre i oktober.

Breivik fremholdt i en tale til partifeller i helgen at Venstre må si klokkeklart nei til et fremtidig regjeringssamarbeid med Frp. Han mener de to partiene har gjort hverandre dårlige, og at avstanden mellom dem på noen grunnleggende punkter er for stor.

– Vi sitter dessverre igjen med slitne og færre medlemmer, dårlige meningsmålinger og liten troverdighet hos genuine sentrumsvelgere, sa han på Venstres vegne.

«Velge sine kriger»

Fremskrittspartiet satt i regjeringen fra starten i 2013, men gikk ut av samarbeidet i januar i år.

– Venstre må gå litt i seg selv de også. De sliter med sperregrensen, og det er ikke opp til dem å diktere hvordan disse tingene skal se ut, sier Siv Jensen om samarbeidsdiskusjonen.

– Hva tenker du om Breiviks påstand om at Venstre og Frp gjorde hverandre dårlige og vannet ut hverandres gjennomslag?

– Når man sitter og samarbeider, må man velge sine kriger. Frp var klar på hvilke saker som var viktig for oss. Det var aldri Venstre. De var opptatt av å blande seg opp i absolutt alt. Da ender enhver regjeringskonferanse i konflikt, sier Jensen.

Hun viser for øvrig til sin egen konklusjon da Frp forlot regjeringen:

– Resultatet blir grå og kjedelig politikk som velgerne ikke kjenner seg igjen i.

Frp og Ap

I talen til Venstres landsstyre fremholdt Breivik at Frps samarbeid med opposisjonen på Stortinget denne våren viser at toblokksmodellen i norsk politikk er historie i overskuelig fremtid.

I saker om bioteknologi, ny forsvarsplan og ikke minst i arbeidet med krisepakker og oljeskatt har Frp i vår funnet tonen med de rødgrønne.

Breiviks analyse er litt for lettvint, mener Siv Jensen:

– Ja, vi kan finne sammen med andre i enkeltsaker. Men at det blir noe forpliktende samarbeid mellom Frp og Arbeiderpartiet på sikt, er utenkelig.

Hun viser til at Frp og Ap står veldig langt fra hverandre på en rekke områder.

– Dette passer bedre inn i Venstre narrativ enn i virkeligheten, mener Jensen.

Mange kamper

Venstre gikk inn i regjeringen i januar 2018 etter en vanskelig intern prosess, og Breivik har vært åpen om at han ikke ønsket dette utfallet.

Spenningene mellom Venstre og Frp har siden 2013 flere ganger strukket samarbeidet på borgerlig side til det ytterste.

I fjor ble en krangel om bompenger så betent at den langt på vei ødela partienes valgkamp. I gjentatte budsjettrunder har uenighet om bilavgifter brakt samarbeidet på randen av kollaps.

Også i asyl- og innvandringspolitikken har frontene vært steile. Debatten om Jensens bruk av ordet «snikislamisering» og Venstre-topp Abid Rajas anklage om «brun propaganda» fra Frp-hold i fjorårets valgkamp, skapte bølger. Raja beklaget senere ordbruken.

Terje Breivik har vært Venstres nestleder siden 2012, men ble vraket da valgkomiteen la fram sin innstilling i vår. Prosessen måtte imidlertid restartes da Trine Skei Grande trakk sitt kandidatur som partileder.