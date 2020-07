Venstre-lederen kaller Kina verdens største diktatur. Statsråden bak fredsspris-nominasjon til Hongkong er taus.

– Kina er verdens største diktatur slik det fremstår nå, sier Venstres leder Trine Skei Grande. Hun støtter Høyres Michael Tetzschner som vil gi asyl til demokratiforkjempere fra Hongkong.

– Det er kjempebra at Høyre kom på hvorfor vi har asylinstuttet, sier Venstres leder Trine Skei Grande. Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

13. juli 2020 12:23 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag møtte 13 aktivister i retten i Hongkong, tiltalt for å ha markert årsdagen for massakren på studenter i Beijing i 1989. Dette skjer etter at den nylig innførte sikkerhetsloven i landet har fjernet den relative graden av frihet som Hongkong har hatt, sammenlignet med fastlands-Kina.

I en kronikk i Aftenposten skriver Høyres Michael Tetzschner at Norge bør støtte Storbritannia i arbeidet for å bringe Kina inn for Den internasjonale domstolen (ICI) for avtalebrudd.

Tetzschner, som er nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen, vil også gi asyl til demokratiforkjempere fra Hongkong.

Les også Alle verdens borgere kan nå arresteres for kritikk av Kinas kommunistparti | Michael Tetzschner

Aviseieren Jimmy Lai ankommer retten i Hongkong mandag. Han er blant dem som er tiltalt for å tilskynde en ulovlig forsamling, noe som kan gi fem års fengsel. Vincent Yu / AP

Venstres Skei Grande, som også sitter i utenrikskomiteen, klarer ikke å skjule en porsjon sarkasme over utspillet:

– Jeg er skuffet over at Høyre de siste ukene har begynt å stille spørsmål ved asylinstituttet og vil innskrenke muligheten til å få asyl. Det har kommet flere utspill om å bygge ned asylinstituttet, sier hun, og fortsetter:

– Men så fort det kommer noen demokratiforkjempere som er forfulgt, kom man på det igjen. Dette er folk som har krav på beskyttelse.

– Det er kjempebra at Høyre kom på hvorfor vi har asylinstuttet. Jeg er helt enig med ham, sier hun.

Asylretten er en menneskerettighet som gir flyktninger adgang og til asyl mot forfølgelse og alvorlige overgrep i flyktningenes hjemland.

Sikkerhetsloven fjerner friheter

Avtalen mellom Storbritannia og Kina skulle sikre Hongkong demokrati og ytringsfrihet frem til 2047. Den nye sikkerhetsloven har i en sveip fjernet friheter og åpnet for sensur og straff av regimekritikere.

Les også Bøker skrevet av demokratiforkjempere blir fjernet fra biblioteker. På bare en uke er mye forandret i Hongkong.

Skei Grande mener også at Norge som en del andre europeiske land bør vurdere å tilby opphold til studenter fra Hongkong. Hun har også en klar oppfordring til regjeringen:

Hongkongs leder Carrie Lam og offisielle gjester fotografert i forbindelse med 23-årsmarkeringen for at Kina overtok Hongkong fra Storbritannia. HONG KONG INFORMATION SERVICES D / X80001

– Jeg mener at vi må foreta en vurdering av om dette er et land vi kan gjøre avtaler med. Når Kina så eklatant bryter en avtale de har med Storbritannia må vi vurdere om dette er et land vi kan inngå handelsavtaler med.

– Bør regjeringen også vurdere å bryte inngåtte handelsavtaler og forbindelser med Kina?

– Nei, vi må snakke med land. Spørsmålet er om dette er et land vi skal inngå nye avtager med. Kina er åpenbart et land som ikke klarer å holde seg til internasjonale avtaler.

– Hvor vil du plassere Kina på ytringsfrihetslisten?

– Det har vi internasjonale organ som er gode til å gjøre, og som har vist hvordan utviklingen i personvernet og overvåkingen av borgere har beveget seg. Kina har ikke beveget seg ett skritt i riktig retning. Kina er verdens største diktatur slik det fremstår nå, sier Skei Grande.

Aftenposten har over tid også omtalt overgrep begått av det kinesiske regimet mot folkegruppen uigurene, der kvinner tvangssteriliseres og hundretusenvis av andre interneres. Enkelte eksperter mener det som skjer oppfyller kriteriene for å være folkemord.

Les også Kina hardt ut mot Australia for håndsrekning til hongkongkinesere

Nominert til Fredsprisen

I oktober 2019 foreslo kunnskapsminister Guri Melby, den gang stortingsrepresentant, å gi Fredsprisen for 2020 til Hongkongs demokratiforkjempere.

– Jeg har nominert folket i Hongkong til fredsprisen i 2020 fordi de kjemper for fundamentale rettigheter slik som ytringsfrihet, demokrati og rettssikkerhet, skrev Melby, som også skrev at «Regjeringen må vise at vår unike avtale med Kina gir oss mulighet til å kjempe for frihet og rettssikkerhet».

En talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet kritiserte kort etter nominasjonen fra Melby.

Det ble oppstyr da Guri Melby hadde på seg denne T-skjorten da lederen av den kinesiske folkekongressen besøkte Stortinget i mai 2019. Melby ble bedt om å ta av seg T-skjorten da hun skulle inn i nasjonalforsamlingen hun er valgt inn i. Venstre

– Hva som skjer i Hongkong er helt og holdent en intern sak for Kina og noe utenlandske regjeringer eller individer ikke har noen rett til å blande seg inn i, sa talsmann Geng Shuang på en pressekonferanse i Beijing.

Geng ba «de relevante personene om å være objektive og rettferdige» og samtidig være «forsiktige», ifølge Channelnewsasia.

Avisen Global Times, som er kjent som et talerør for det kinesiske regimet, omtalte nominasjonen som «absurd» i en artikkel med overskriften «Vesten politiserer Nobels fredspris».

Melby taus om Kina i dag

Nå vil hun ikke uttale seg mer om det delikate forholdet til Kina.

– Dette ligger ikke innenfor Melbys ansvarsområder som kunnskaps- og integreringsminister. Melbys forslag ble fremmet i hennes funksjon som stortingsrepresentant for Venstre og henvendelsen må derfor rettes dit, skriver kommunikasjonsavdelingen i en e-post.

– Nå har jeg overtatt Hongkong fra henne, sier Skei Grande.

Statssekretær Marianne Hagen i Utenriksdepartementet sier at «regjeringen deler bekymringen for den nye sikkerhetslovgivningen for Hongkong.»

– Vi frykter at den nye lovgivningen vil kunne høyne konfliktnivået og innskrenke sivile og politiske rettigheter og det demokratiske rommet i Hongkong, sier Hagen.

Norge har tatt opp saken flere ganger og samarbeider med andre likesinnede land.

– Sammen med 27 andre land, tok Norge senest opp situasjonen i Hongkong i FNs Menneskerettighetsråd da loven ble iverksatt. Vi oppfordret til at Kinas og Hong Kongs myndigheter skulle revurdere iverksettelsen av den nye sikkerhetsloven, sier hun.

Når det gjelder spørsmål om asyl, viser UD til Justis- og beredskapsdepartementet som rette departement.