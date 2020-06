På Norstats partimåling junimåling for Aftenposten og NRK er KrF på stedet hvil, med en oppslutning på 3,4 prosent, frem 0,2 prosentpoeng fra mai.

Regjeringens andre miniparti, Venstre, faller helt ned på katastrofalt lave 2,4 prosent i oppslutning i denne målingen.

Selv om Venstre-statsrådene Guri Melby (kunnskapsminister) og Iselin Nybø (næringsminister) har sentrale roller i regjeringens koronapolitikk, får de altså ikke betalt hos velgerne.

Målingen er tatt opp etter thrilleren om bioteknologiloven i Stortinget i forrige uke, der KrF tapte på alle punkter.

KrF krevde full stortingssal under behandlingen, i håp om å «røyke ut» Frp-ere som var imot liberalisering av loven, men provoserte samtidig frem utbrytere også i Høyre og Venstre. Det endte med et større flertall for ja til eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, tidlig ultralyd og blodprøven nipt enn det trolig ellers ville ha blitt.

Mange i KrF har håpet at kampen mot en mer liberal bioteknologilov kan samle rød og blå side i partiet etter den opprivende veivalgsdiskusjonen i 2018. Og at et tydelig KrF i denne saken kan gi et oppsving på målingene.

Det har den så langt ikke gitt.

– Vi skulle ønske at avstemningen i Stortinget gikk annerledes, men vi vet at det ikke sto på oss. Den teknologiske utviklingen kommer til å stille oss overfor viktige spørsmål i årene som kommer, og KrFs stemme i norsk politikk blir kanskje viktigere enn noen gang, sier 2. nestleder Ingelin Noresjø.

I den andre målingen som er tatt opp etter tirsdagens avstemninger i Stortinget – for Dagbladet – gikk KrF markert tilbake og fikk en oppslutning på lave 2,6 prosent (tilbake 1,5). Den er imidlertid tatt opp i dagene 25.–28. mai, mens avstemningen i Stortinget om bioteknologiloven ble gjennomført 25. mai.

– Jeg opplever at engasjementet er stort i hele bredden av KrF for å kjempe for menneskeverdet og en bioteknologilov uten så utrolig store konsekvenser for barna. Det har vært vårt fokus, fordi vi ønsker et samfunn som virkelig har plass for alle, sier Noresjø.

KrF har de tre siste månedene ligget under sperregrensen på fire prosent (som gir utjevningsmandater) på et gjennomsnitt av målingene, ifølge pollofpolls.no.

– Våre ambisjoner er jo et langt bedre valgresultat enn dette, men vi tok kampen mot endringene i bioteknologiloven fordi vi mener det er riktig. Vi ønsker å kunne være en sterk stemme også fremover, og jeg jobber for og tror at valgresultatet skal ligge over dette, sier Noresjø.

Høyre størst – igjen

Junimålingen for Aftenposten og NRK viser også at Høyre for andre måned på rad er Norges største parti, med en oppslutning på 25,8 prosent. Ap får 23,4 prosent.

Det samme trenden fremkommer i et gjennomsnitt av alle målinger i Norge i april og mai:

Etter at statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen 12. mars stengte ned Norge for å bekjempe koronaviruset, har Høyre tatt igjen Ap.

Her er andre hovedpunkter fra junimålingen: