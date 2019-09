Senterpartiet mer enn dobler oppslutningen i nord. - Når folk blir overkjørt, sier de ifra, sier Vedum.

«Shut up and dance with me», runget over anlegget da Trygve Slagsvold Vedum fem minutter etter klokken 23 gikk inn i festsalen i Ingeniørenes hus med et bredt glis rundt munnen.

Senterpartistene på valgvaken kom seg endelig på beina etter en noe stille kveld så langt, og om de ikke danset for partilederen sin, så ga de ham iallfall stående applaus.

De hadde all grunn til å juble.

– Gratulerer med det beste lokalvalget i partiets 99 år lange historie, startet han talen med.

Han ble møtt med jubel da han senere la til:

– Den setningen jeg sier nå er veldig koselig å si. Det er at i valget i 2015, 2017 og valget i 2019, er vi det partiet som har gått mest frem.

Han fortalte om et overraskende møte da han gikk av Hurtigruten i Senja under valgkampen, da folk sto med flagg på kaien da han kom. Bak på drosjene hadde sjåførene klistret på senterpartimerker.

– Du har sett jobben vår, og at regjeringens politikk truer jobbene våre, sa de, ifølge Vedum.

Og spesielt nord i landet gjør Senterpartiet det sensasjonelt bra. Partiet opplever enorm fremgang i Nordland og i Troms og Finnmark.

– Det er et tegn på at folk ønsker våre løsninger. Vi har vært tydelige på nærhet, mens regjeringen har tro på stordrift og sentralisering. Det gjelder ikke minst innenfor beredskap, som politi, forsvar og ambulanse. Der har det vært mye uro i nord. Vi har hatt tydelige svar, sier Vedum til Aftenposten.

Han nevner også tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark som noe et stort flertall var imot.

Klokken 22.55 hadde Sp 24,5 prosent på prognosene i de to sammenslåtte fylkene lengst nord. Det var frem nesten 16 prosentpoeng, og bare et halvt prosentpoeng bak Arbeiderpartiet.

I Nordland var fremgangen og avstanden til Ap den samme, mens oppslutningen var på 25,5 prosent.

– Når folk blir overkjørt, så sier de ifra, sier Vedum.

– Hvilket signal sender dette til Erna Solberg?

– At det er nok sentralisering, hun må begynne å lytte til folk, sier partilederen.

Nestleder Anne Beathe Tvinnereim mener oppslutningen i nord er langt mer enn de kunne forvente.

– Det er et jordskjelv, og veldig, veldig spennende, sier hun.

Også Tvinnereim mener det er signal om at folk ønsker et parti som står skikkelig opp mot regjeringens sentraliseringspolitikk, og et resultat av både frustrasjon og sinne.

Enda bedre enn de håpte på

Stemningen sto ikke i takte tidlig på kvelden, men ble bare bedre og bedre på valgvaken.

– Jeg vet ikke hva de jubler for nå, men det er vel et godt tegn, ler Senterungdommens leder, Ada Arnstad da hun ble avbrutt av et lite jubelbrøl midt i intervjuet.

– Dette er enda bedre enn jeg turte å håpe på, sier hun om partiets oppslutning.

Også lederen for ungdomspartiet tolker tallene som en klar protest mot regjeringens politikk.