Siden 2015 har byrådet i Oslo hatt en skriftlig samarbeidsavtale med Rødt, som har sikret det rødgrønne byrådet flertall for budsjettene.

Tidligere denne uken åpnet imidlertid leder i Oslo Venstre, Hallstein Bjercke, i et intervju med DN for at partiet kan skifte side i Oslo-politikken.

Torsdag denne uken hadde leder i Oslo MDG, Einar Wilhelmsen, en telefonsamtale med Bjercke. Samtalen var såpass positiv at MDG nå inviterer Venstre til en samtale om et mulig samarbeid.

Dette er et initiativ som MDG, som kom vesentlig styrket ut av Oslo-valget, tar på eget initiativ. MDG gjorde et brakvalg i Oslo med en oppslutning på 15,3 prosent, samtidig som Ap gikk kraftig tilbake, fra 32 prosent til 20.

Wilhelmsen bekrefter overfor Aftenposten at han allerede har tatt initiativ og invitert Venstre til en samtale.

Olav Olsen

– I valgkampen var Venstre et tydelig borgerlig parti og ville styre Oslo sammen med Høyre og Frp. Nå har de signalisert at de kan tenke seg å støtte et rødgrønt byråd. Venstre har snudd 180 grader. Det synes vi er veldig interessant, sier Wilhelmsen.

Han sier de ønsker å «høre mer om hva Venstre tenker» om dette.

– Jeg har snakket litt med Hallstein. Nå vil vi gjerne at han presenterer for oss hva de kan tenke seg.

Wilhelmsen: – Et lite jordskjelv

– Dette er et lite jordskjelv. Dette skaper en helt ny situasjon. Det synes vi er riktig å gå inn i og få kartlagt ordentlig.

– Men valget ga samme resultat som i inneværende periode, rødgrønt flertall med Rødt på vippen. Hvorfor da vurdere en annen konstellasjon?

– Vi har hele veien vært åpen for å samarbeide med alle som støtter opp om vårt grønne prosjekt. Når Venstre nå signaliserer at de er villige til det, så synes vi det er riktig å undersøke hva det er de vil. Det ligger ikke noe mer i dette enn det.

I Oslo kreves det 30 mandater for å få flertall i bystyret. Ap, MDG og SV har etter valget tilsammen 27 mandater, mens Rødt og Venstre begge har fire. Det innebærer at Rødt kan byttes ut med Venstre. Begge konstellasjoner gir et flertall på 31 mandater, mot opposisjonens 28.

Rødt har irritert MDG

Wilhelmsen understreker at MDG i Oslo gikk til valg på et samarbeid med SV og Ap, og at dette ikke er et brudd med det.

– Vi står last og fast ved at vi ønsker å samarbeide med SV og Ap.

Wilhelmsen understreker at byrådet har hatt et godt samarbeid med Rødt i inneværende periode og at «Rødt har stemt for mye av den grønne politikken vi har ført».

Samtidig vedgår han at det også vært irritasjon i MDG i Oslo over nederlagene som Rødt påførte byrådet under behandlingen av revidert budsjett i mai. Rødt stemte da sammen med de borgerlige partiene i flere saker og vedtok bl.a. å kutte millioner fra budsjettet til miljøvennlige jobbreiser og markeringen av Oslo som europeisk miljøhovedstad. I tillegg har Rødt stemt imot den nye bomringen.

– Det er riktig å si, ja, at iblant kan man bli litt irritert. Når det er sagt, så har vi styrt i fire år med Rødts støtte. Og vi er veldig fornøyd med gjennomslagene vi har hatt i Oslo.

MDG uenig med Rødt om kommersielle aktører

I inneværende periode har Rødt sikret flertall for byrådet i Oslo gjennom en samarbeidsavtale med partiene Ap, SV og MDG, med Raymond Johansen som byrådsleder. Rødt har inntatt samme standpunkt for de neste fire årene: Det er helt uaktuelt å gå inn i byrådet.

Rødt avviser å gå inn i byrådet fordi partiet ikke ønsker å «hefte» for alt Raymond Johansens byråd gjennomfører.

Som motytelse for å garantere budsjettstøtte i forrige periode fikk Rødt presset Raymond Johansen til å akseptere blant annet:

Full stans i ytterligere privatisering av velferdstjenester, også hjemmehjelpstjenester.

Et absolutt nei til private kommersielle barnehager.

Kommersielle aktører skal hverken bygge eller drifte nye barnehager.

MDG deler ikke Rødts aversjon mot private og kommersielle aktører.

Mange i MDG er også lite komfortable med Rødts retorikk om «velferdsprofitører som har sugerør ned i kommunekassen».

Flere i MDG oppfatter også Venstre som et klart grønnere parti enn Rødt.

Mens MDG «elsker bompenger» er Rødt prinsipielt imot mot bruk av bompenger som finansieringskilde for veibygging fordi bompenger rammer usosialt. Rødt vil at veibygging skal være «en offentlig oppgave, finansiert av progressive skatter».

Wilhelmsen: Venstre må endre politikk

Etter valget har flere i MDG i Oslo vært bekymret for hva et vesentlig styrket Rødt i Oslo vil kunne kreve av «røde» gjennomslag i en ny fireårs periode.

– MDG deler ikke Rødts motstand mot kommersielle løsninger. Hva har det betydd når du nå vil snakke med Venstre?

– Jeg tenker at det viktigste nå er å få gjennomslag for MDGs kjernesaker, så får vi ta forhandlingene når vi skal forhandle.

– Rødt har avvist å være med i byrådet, slik at dere formelt sett har vært et mindretallsbyråd siden 2015. Er det et poeng at med Venstre så kan det være muligheter for å danne et flertallsbyråd?

– Min agenda nå er bare å finne ut hva som ligger bak Venstres snuoperasjon. Jeg vil ikke spekulere i muligheten for å etablere et flertallsbyråd.

– Hva må Venstre endre av politikk for at dere skal ta Venstre inn i varmen?

– Det er for tidlig å si, men Venstres standpunkter om ny E6, Røa-tunnelen og ny E18 inn til Oslo er vanskelige saker, sier Wilhelmsen.

– Og regjeringens bompengeløsning, som vil gjøre det billigere å kjøre bil i Oslo, samtidig som bomtakstene ikke skal kunne økes, er et annet eksempel.

– Men her vil vel dere i MDG få like store utfordringer med Ap? Tror du Raymond Johansen vil si nei takk til milliardene som følger med Regjeringens bompengeløsning?

– Det må han svare på selv.

Olav Olsen

– Mange har klistret MDG til venstresiden. Hvis dere nå tar Venstre inn i varmen i Oslo, vil kanskje flere oppleve dere som blokkuavhengig. Er det viktig?

– Jeg har ingen behov for å demonstrere noe annet enn at vi fører vår politikk i så stor grad som mulig. Det er det dette handler om.

– Hva sier Ap og SV til dette?

– Det vet jeg ikke. Det må du spørre dem om.

– Men dere har informert dem om at dere nå vil prate med Venstre?

– Vi har informert byrådslederen, ja.

Venstre har samarbeidet med venstresiden i de store byene i inneværende periode. I Bergen har Venstre samarbeidet med Ap. Det samme gjorde de i Trondheim i første del perioden.