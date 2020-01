Samarbeidsklimaet mellom sentrumspartiene og Frp har surnet kraftig i løpet av de siste dagene. Mens toppledelsen i Frp jobber med å utarbeide en liste med nye krav de ønsker å få gjennomslag for – som plaster på såret for at regjeringen har hjulpet en IS-kvinne med sykt barn hjem – kommer det tydelige signaler fra KrF om at de ikke har noe å gi.

Konflikten mellom Høyre, KrF og Venstre på den ene siden og Frp på den andre, toppet seg da Frp-leder Siv Jensen onsdag uttalte at «nå er begeret fullt».

– Vi vil ikke sitte i regjering for enhver pris, sa Jensen etter Frps gruppemøte. Det endte med en beskjed om at Frp vil utarbeide en liste med krav de må ha gjennomslag for dersom de skal fortsette i regjering.

– Ett eller annet som ikke stemmer

– Når de på den ene siden tar dissens og stiller seg på siden av det resten av regjeringen gjør, og etterpå kommer og krever gjennomslag for en rekke av sine saker, så er det ett eller annet som ikke stemmer, sier KrFs stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold.

KrF-politikeren, som er blant de mest Frp-kritiske i KrFs stortingsgruppe, mener det kan trekkes en parallell mellom det Frp nå gjør, og det som skjedde da KrF før jul valgte å stå alene i saken om homokonvertering.

Den gang var det flertall i regjeringen og på Stortinget for å utrede et forbud mot behandling med sikte på seksuell reorientering, også omtalt som homoterapi eller konversjonsterapi. Høyre, Frp og Venstre ønsket en slik utredning, men KrF sa nei og ble stående alene.

– Vi har Granavolden. That’s it.

– Hvis KrF etterpå skulle gått og sagt til de andre partiene at «fordi dere var så slemme og ikke var enige med oss», så vil vi ha gjennomslag for det og det, ville vi ha gjort oss selv fullstendig til latter, sier Bekkevold.

– Så her er det ett eller annet som ikke stemmer, sier han.

Bekkevold gjentar at han ikke skjønner ikke hvordan de på den ene siden kan ta dissens og etterpå komme og kreve masse gjennomslag.

– Hadde de vært med på det som resten av regjeringen gikk inn for, da hadde jeg forstått, fordi dette er en vanskelig sak for Frp, at de da etterpå hadde sagt at «nå må vi få gjennomslag». Men de valgte å ta dissens.

– Har KrF noe å gi?

– Vi har ikke noe å gi, vi har Granavolden, vi. That’s it, sier han.

Ropstad: Ikke grunnlag for nye Frp-krav

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier på egen Facebook-side at han «respekterer at Frp er uenig i saken, men når det hevdes at vi ikke ivaretar sikkerheten til norske borgere, så reagerer jeg».

«Vi som har satt oss inn i saken vet at sikkerhet er prioritert. I Norge kan personer med tilknytning til terrororganisasjoner dømmes og settes i fengsel. Nettopp sikkerhet var begrunnelsen for at USA allerede i november ba europeiske land hente ut sine statsborgere som hadde tilknytning til IS.

Frp sa noe helt annet på tirsdag enn de gjør nå. Det at regjeringen hjelper et sykt barn med helsehjelp, er ikke et grunnlag for at Frp skal kunne presse igjennom en ny kravliste. De fire partiene er enige om en politisk plattform og jobber ut fra den», skriver han.