Fiskeriministeren går av

– Jeg har i dag bedt statsminister Erna Solberg om å få gå av som fiskeri- og sjømatminister, sier Geir Inge Sivertsen i en pressemelding som ble offentliggjort fredag ettermiddag.

Fiskeriministerens kommunikasjonssjef Martine Røiseland sier til Aftenposten at Sivertsen ikke vil være tilgjengelig for pressen i helgen. Hun viser til pressemeldingen.

Opposisjonen mener det tok lang tid

– Det er en helt riktig avgjørelse, sier Arbeiderpartiets næringspolitiske talsmann Terje Lien Aasland til Aftenposten.

Han har tidligere krevd at fiskeriministeren går.

– Vi har sagt hele tiden at dette er en veldig alvorlig sak, og at det var påkrevd at statsministeren griper inn, sier han.

Så føyer han til:

– Saken viser jo også svakheter ved Erna Solbergs ledelse, at dette har fått pågå så lenge og med så mye støy.

Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen er også fornøyd med Sivertsens avgang.

– Jeg har sagt hele tiden at Erna Solberg egentlig ikke har noe valg. Det eneste overraskende er at det tok så lang tid og ble så mye støy, sier han til Aftenposten.

Sivertsen: Saken tok all fokus

– Sakene om styreverv og etterlønn har tatt all fokus bort fra den jobben jeg som fiskeri- og sjømatminister ønsker å gjøre for å utvikle Norges viktigste næring. Næringen fortjener en minister som kan ha fullt fokus på de oppgaver som må gjøres for å få dette til. Sakene har også blitt en belastning for regjeringen og for mitt parti Høyre, sier Geir Inge Sivertsen i pressemeldingen.

– Jeg har fratrådt alle styreverv og beklaget søknaden om etterlønn. Etterlønnen jeg mottok er også i sin helhet betalt tilbake til Senja kommune. Jeg har ryddet opp, men opplever at disse sakene likevel tar all tid og all oppmerksomhet. Da blir det vanskelig å gjøre en god jobb som fiskeri- og sjømatminister. Det har veid aller tyngst når jeg har tatt min beslutning og bedt statsministeren om å fratre, sier Geir Inge Sivertsen.

– Fiskeri- og sjømatnæringene har en fantastisk fremtid i Norge. Det er offensive, utadvendte næringer som har et stort potensial for å skape verdier og arbeidsplasser langs kysten i Norge. Næringene kommer til å bli avgjørende for at folk kan bo langs store deler av kysten vår. Jeg har hatt ambisjon om, og gledet meg til, å samarbeide med næringen for å legge til rette for en sterk og bærekraftig vekst i årene fremover. Nå blir det andre som skal ta stafettpinnen videre, sier Geir Inge Sivertsen.