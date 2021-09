Skatteetaten: Politikere som bor gratis hjemme, må betale skatt av pendlerbolig

Stortinget innrømmer at de ikke har vært kjent med skattereglene. Nå varsler de full gjennomgang av pendlernes skatteforhold.

– Stortingets administrasjon vil gå i dialog med Skatteetaten for å finne ut av hva dette betyr for Stortinget, sier Stortingets direktør, Marianne Andreassen.

12. sep. 2021 18:10 Sist oppdatert nå nettopp

Stortinget gir gratis boliger i Oslo til politikere som er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 kilometer unna. Hensikten er at politikere skal ha råd til å være folkevalgt, beholde kontakten med velgerne hjemme og slippe å betale for to boliger.

Aftenposten avslørte nylig at KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad ikke meldte flytting fra gutterommet i Agder før i fjor høst. Derfor fikk han gratis pendlerbolig på statens regning fra 2009 til 2020.

Ropstad har sagt at han ikke betalte leie til foreldrene. Han har heller ikke dekket noen av utgiftene på huset. Likevel har han sluppet å skatte av fordelen av fri bolig i Oslo.

Aftenposten har undersøkt Stortingets praksis:

Stortingets administrasjon spør ikke politikerne om de har utgifter til bolig hjemme.

Stortinget har tidligere opplyst til Aftenposten at det ikke har noe å si for om de får pendlerbolig.

Stortinget og Statministerens kontor (SMK), som gir pendlerboliger til statsrådene, har hatt helt ulik praksis på dette.

Men politikernes boligutgifter på hjemstedet har stor betydning for om de skal skatte eller ikke. Det bekrefter Skatteetaten.

I dag kan Aftenposten avsløre at Stortinget ikke har vært kjent med dette. Det kan ha ført til at politikere ikke har skattet av gratisboligen staten har betalt for dem.